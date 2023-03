UBS s'efforce de conclure l'accord avec le Credit Suisse dès la fin du mois d'avril, selon certaines sources

Mais la fusion de Credit Suisse et d'UBS pourrait prendre beaucoup plus de temps, voire des mois, car l'opération doit être approuvée par les autorités de régulation de dizaines de pays, ont déclaré ces personnes, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

Les porte-parole d'UBS et de Credit Suisse se sont refusés à tout commentaire.

"UBS s'est pleinement engagée dans le rachat du Credit Suisse... Il est maintenant extrêmement important que les deux parties fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour que la reprise réussisse", a déclaré jeudi Thomas Jordan, président de la Banque nationale suisse, ajoutant que les deux prochaines semaines seraient cruciales.

"C'est absolument nécessaire et nous avons obtenu des deux parties l'engagement de tout mettre en œuvre pour que cette reprise soit couronnée de succès.

Interrogé lors de la même conférence de presse sur la date à laquelle l'opération pourrait être conclue, le vice-président s'est refusé à tout commentaire.

"Nous attendons les approbations réglementaires finales dans le monde entier afin de conclure cette opération aussi rapidement que possible", a déclaré dimanche Colm Kelleher, président du conseil d'administration d'UBS. "Il faudra des semaines, voire des mois, pour que l'opération soit effectivement conclue.

Plus l'opération prendra du temps à se conclure, plus il sera difficile pour Credit Suisse de conserver ses activités, l'incertitude érodant la confiance dans le créancier.

Le bureau des actions électroniques de Bank of America a interrompu les transactions avec un bureau de Credit Suisse qui utilise des stratégies gérées par ordinateur, selon un courriel consulté par Reuters lundi.

Bloomberg News a rapporté jeudi que les banques de Wall street et les entreprises européennes levaient le gel des embauches pour attirer le personnel de Credit Suisse.