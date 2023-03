UBS va racheter Credit Suisse, annonce la Banque nationale suisse

BERNE, 19 mars (Reuters) - UBS va racheter Credit Suisse, ont annoncé dimanche les autorités suisses, une opération destinée à sauver la deuxième banque suisse en grande difficulté.

"Avec le rachat de Credit Suisse par UBS, une solution a été trouvée pour assurer la stabilité financière et protéger l'économie suisse dans cette situation exceptionnelle", ont déclaré la Banque nationale suisse (BNS) et d'autres autorités du pays. (Reportage John Revill, Noele Illien, John O'Donnell, Oliver Hirt et Tom Sims; version française Claude Chendjou)