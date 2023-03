UBS va racheter le Credit Suisse pour enrayer la crise de confiance mondiale

La banque centrale suisse fournira d'importantes liquidités à la banque fusionnée, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse dans la capitale suisse, Berne. Elle a ajouté que l'opération constituait une solution pour décrocher la stabilité financière et protéger l'économie suisse dans une situation exceptionnelle.

RÉACTION DU MARCHÉ :

* Les premiers prix négociés de l'euro suggèrent que la monnaie unique a augmenté à la suite de la nouvelle. La dernière cotation de l'euro était d'environ 1,07 $, en hausse d'environ 0,4 % sur la journée.

La semaine dernière :

* Les banques européennes ont chuté de près de 12 %, leur plus forte baisse hebdomadaire depuis un peu plus d'un an. Les banques japonaises ont chuté de près de 11 %, leur plus forte baisse hebdomadaire depuis les turbulences du marché induites par le COVID de mars 2020. Les actions des banques américaines ont enregistré des pertes à deux chiffres pendant deux semaines consécutives.

* Les rendements des obligations du Trésor américain à deux ans ont chuté de 74 points de base, leur plus forte baisse hebdomadaire depuis 1987. Les rendements des obligations allemandes à deux ans ont baissé de 64 points de base, leur plus forte baisse hebdomadaire depuis 1992.

COMMENTAIRES :

HOLGER SCHMIEDING, CHIEF ECONOMIST, BERENBERG, LONDRES

"Ils (les autorités suisses) ont vu un problème, ils s'en occupent et c'est un signe très positif pour les marchés.

"Cela ne signifie pas que tout est fini, mais il n'y a pas lieu de paniquer. Le soulagement pour le marché est que le risque systémique est contenu".

MICHAEL BROWN, STRATÈGE, TRADERX, LONDRES

"Les premiers signes montrent qu'il y a un léger ralentissement, comme on pouvait s'y attendre. Les prix des devises commencent à filtrer et - bien qu'il s'agisse du marché le plus illiquide au monde et qu'il ne s'agisse probablement que de Wellington en Nouvelle-Zélande - la livre et le dollar australien sont un peu plus fermes.

Le yen est également plus faible, ce qui fait que le marché des changes chante un peu la chanson du "risk-off".

BRIAN JACOBSEN, SENIOR INVESTMENT STRATEGIST CHEZ ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS

"Il s'agit d'une intervention très importante et décisive. Pour autant que les marchés ne flairent pas d'autres problèmes persistants, je pense que cela devrait être plutôt positif. Les gouvernements ont l'intention d'étouffer l'étincelle de la contagion avant que les flammes ne deviennent incontrôlables.

"La clé sera désormais la cohérence : leurs actions créent un précédent. La différence de traitement entre Lehman Brothers et Bear Stearns a mis le feu aux poudres. Nous devons maintenant attendre de voir comment les autorités américaines traitent les banques régionales".

"L'accord CS/UBS devrait être suffisant pour améliorer le sentiment, mais il y aura toujours des questions persistantes sur les banques régionales aux États-Unis et sur l'existence de risques cachés dans les banques européennes. Il y a toujours des raisons de s'inquiéter"

MAX GEORGIOU, ANALYSTE, THIRD BRIDGE, LONDRES :

"Aujourd'hui est l'un des jours les plus importants dans le secteur bancaire européen depuis 2008, avec des répercussions de grande envergure pour l'industrie. Ces événements pourraient modifier le cours non seulement des banques européennes, mais aussi du secteur de la gestion de patrimoine de manière plus générale."