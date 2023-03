Un gros investisseur en obligations du Credit Suisse affirme que le système de "bail-in" a fonctionné

Spectrum Asset Management Inc. a déclaré lundi qu'il avait liquidé toutes ses positions sur le Crédit Suisse en fin de journée samedi, avant que les dettes convertibles contingentes, appelées CoCos par les traders, ne soient ramenées à zéro dans le cadre de l'accord avec UBS.

Les renflouements ont été inclus dans la loi Dodd-Frank pour protéger les contribuables américains après la faillite de Lehman Brothers en 2008, afin qu'ils ne supportent pas le coût d'un renflouement. Désormais, les banques en difficulté seront renflouées par les détenteurs de CoCos, anciennement connues sous le nom d'obligations Additional Tier 1 (AT1).

"Tous ceux qui ont acheté des CoCos et qui n'ont pas pensé au renflouement se sont mis la tête dans le sable. Personne n'aime cela, mais c'est l'idée même des CoCos", a déclaré à Reuters Philip Jacoby, directeur des investissements chez Spectrum.

"C'est douloureux et cela se répercute sur l'ensemble du système, et c'est ce qui s'est passé. Le renflouement a fonctionné", a-t-il déclaré, ajoutant que l'intégrité du système financier l'emportait sur tout le reste.

L'exposition de la société aux titres AT1 du Crédit Suisse représentait 1,32 % des actifs sous gestion de Spectrum le 28 février. Les actifs sous gestion de Spectrum s'élevaient à 21,4 milliards de dollars au 31 décembre, date à laquelle la société était le cinquième détenteur de la dette, selon les données de Refinitiv.

En comparaison, PIMCO Investment Management, dont les actifs sous gestion s'élevaient à 1,74 trillion de dollars au 31 décembre, détenait environ 775 millions de dollars de titres de créance en temps utile. PIMCO n'a pas souhaité faire de commentaire.

En 2021 et au début de 2022, Spectrum détenait environ 400 millions de dollars d'obligations AT1 du Credit Suisse, a indiqué M. Jacoby. La dette du Credit Suisse représente environ 12% de l'indice de référence des CoCos, une tranche massive de l'indice ICE BofA du capital contingent en dollars américains, a-t-il déclaré.

"C'est un gros navire lorsque vous voulez le faire tourner... et cela prend du temps", a-t-il déclaré. "Nous avons réduit la taille de Credit Suisse, avec des perspectives internes négatives depuis un peu plus d'un an.

Les rendements des obligations AT1 sont plus élevés qu'au plus fort de la crise de la dette souveraine européenne il y a dix ans et les spreads sont environ quatre écarts types plus larges que leur moyenne sur les trois cycles de crédit précédents, a déclaré M. Jacoby.

Spectrum, membre du Principal Financial Group basé à Stamford, Connecticut, a récemment réduit de 10 millions de dollars plus de 53 millions de dollars d'obligations CS avec un rendement de 9,75% qu'il a achetées à l'émission, selon les données de Refinitiv.

Spectrum est enthousiaste à l'égard des CoCos car ils proposent une "valeur peu commune" pour le marché, a déclaré Matthew Byer, directeur de l'exploitation de la firme. "Il s'agit d'un événement lié au Credit Suisse et à la réglementation bancaire suisse, il ne s'agit pas d'un désastre mondial pour les CoCos.