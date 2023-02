Un investisseur du Credit Suisse perd confiance dans la direction suite à des sorties de fonds

Deka Investment, qui gère des actifs d'une valeur de 367 milliards d'euros (391,77 milliards de dollars), a déclaré qu'elle était préoccupée par le fait que les investisseurs continuaient à retirer leur argent de la deuxième plus grande banque de Suisse.

"Les sorties de fonds persistantes sont effrayantes", a déclaré Andreas Thomae, spécialiste de la gouvernance d'entreprise chez Deka. "Il faut absolument que cela change".

Thomae a déclaré que les investisseurs étaient particulièrement déçus que les retraits aient continué après que le PDG de Credit Suisse, Ulrich Koerner, et le président du conseil d'administration, Axel Lehmann, aient déclaré que la situation s'était stabilisée.

"Et puis nous apprenons que les retraits ont ralenti, mais qu'ils persistent", a déclaré Thomae à Reuters. "Malheureusement, la direction de l'entreprise a perdu la confiance des investisseurs en conséquence."

Deka, qui appartient aux caisses d'épargne non cotées d'Allemagne, détient une participation de 0,02 % dans Credit Suisse, selon les données de Refinitiv. L'investissement se fait principalement sous la forme de fonds indexés.

Les actions de Credit Suisse ont rebondi vendredi, gagnant près de 4 % après avoir perdu près de 15 % jeudi, lorsque les actionnaires ont pris en grippe des résultats décrits par un actionnaire comme "catastrophiques".

La banque a également connu une forte accélération des retraits au quatrième trimestre, avec des sorties de fonds de plus de 110 milliards de francs suisses, même si elle a déclaré que le tableau s'est amélioré.

De nombreuses questions restent encore ouvertes et entraînent l'incertitude des investisseurs, a déclaré Andreas Venditti, analyste de la Banque Vontobel.

"A quelle vitesse CS va-t-il se remettre des dommages massifs qu'il a subis l'année dernière ? Le marché se demande encore à quoi ressemblera le profil risque/rendement du "nouveau Credit Suisse"", a déclaré Venditti.

Autre signe d'incertitude du marché, le coût de l'assurance de l'exposition à la dette du Credit Suisse a augmenté vendredi de 24 points de base (pb) par rapport à la clôture de jeudi, pour atteindre 320 pb, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

Les agences de notation ont déclaré que le Credit Suisse avait "un certain élan" dans sa restructuration, y compris la cession d'actifs non essentiels et la réduction des coûts, mais qu'il devait faire face à des risques importants.

"Les notations de Credit Suisse seraient également sous pression si la franchise de gestion de fortune subit des dommages durables", a déclaré Fitch, qui a une perspective négative sur la banque.

Fitch a déclaré que les actifs sous gestion de la banque devaient se redresser, tandis qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire échouer son plan de restructuration ou d'affaiblir davantage ses performances financières.

Moody's, qui classe le Credit Suisse deux crans au-dessus du statut de banque poubelle, s'attend à ce que le créancier affiche de nouvelles pertes importantes en 2023, en raison de la réduction des flux de revenus et des coûts de restructuration.

L'agence prévoit des pertes modérées en 2024 avant que la banque ne retrouve une rentabilité modeste en 2025.

Le plan de redressement du Credit Suisse, qui vise à réorienter ses activités de banque d'investissement vers la gestion de fortune, moins turbulente, comporte "un risque d'exécution substantiel en raison de son ampleur et de sa complexité", a déclaré Moody's vendredi.

"Bien que le plan puisse être positif à long terme et conduire à une banque sensiblement dé-risquée, plus efficace et simplifiée", a-t-elle ajouté.

(1 $ = 0,9368 euros)