Un nouveau directeur financier et une nouvelle DG adjointe chez Credit Suisse

Credit Suisse a annoncé ce jour la nomination de Dixit Joshi au poste de directeur financier et celle de Francesca McDonagh comme directrice générale adjointe. Ces nominations s'inscrivent dans le sillage du remaniement du management, déjà entamé avec l'arrivée d'Ulrich Körner à la direction générale fin juillet, en remplacement de Thomas Gottstein.



Dixit Joshi prendra ses fonctions le 1er octobre. Il rejoint Credit Suisse, après avoir travaillé à la Deutsche Bank, où il était trésorier de groupe depuis cinq ans. Il remplace David Mathers.





Le groupe a en outre nommé Michael J. Rongetti au poste de directeur général par intérim de la division de gestion d'actifs. Francesco De Ferrari, qui reste à la tête de la division Wealth Management, prend les rênes de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).



Quant à Michael Bonacker, il a été désigné responsable de la transformation. A ce poste, il sera notamment chargé de la refonte du modèle opérationnel et des coûts.