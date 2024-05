CreditAccess Grameen Limited est une société de microfinance basée en Inde qui se concentre sur l'octroi de microcrédits aux femmes, principalement dans les zones rurales. La société opère dans environ 353 districts dans 14 états et un territoire de l'union en Inde par le biais de 1 826 succursales. La société n'a qu'un seul secteur d'activité : le prêt aux membres. Ses produits de microfinance de groupe comprennent des prêts pour la génération de revenus, des prêts pour l'amélioration de l'habitat, des prêts pour le bien-être de la famille et des prêts d'urgence. Le produit de microfinance individuel de la société est le prêt Unnati. Ses produits de financement de détail comprennent le prêt grameen vikas, le prêt grameen deux-roues, le prêt gruha vikas et le prêt grameen swarna. Les produits de distribution de la société comprennent le grameen suraksha, l'assurance-vie et le régime national de retraite (NPS) - Swavalamban. Elle a conclu des accords avec divers prestataires de services d'assurance, dont HDFC Life et Kotak Life, afin d'offrir une couverture d'assurance aux clients et à leurs conjoints/co-emprunteurs (applicable au financement de détail).