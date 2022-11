La société indienne CreditAccess Grameen va lever 150 millions de dollars par le biais de BCE, déclare son directeur général.

Le créancier est en pourparlers avec des banques étrangères et des institutions de financement du développement, mais il ne prévoit de lever les fonds que dans trois à six mois, car les couvertures et les prix des devises étrangères sont actuellement volatiles, a déclaré M. Kumar.

La société a déjà levé environ 200 millions de dollars par le biais de BCE au cours de cet exercice financier, notamment par le biais d'un prêt lié à l'ESG de 35 millions de dollars accordé par la U.S. International Development Finance Corp en octobre.

En outre, son émission publique de débentures non convertibles (NCD) d'une valeur maximale de 5 milliards de roupies indiennes (61,4 millions de dollars) sera lancée le 14 novembre.

Le créancier prévoit maintenant de recourir à des emprunts externes pour diversifier sa collecte de fonds et améliorer la gestion de l'actif et du passif, a déclaré Kumar.

Actuellement, 70% du total des emprunts de CreditAccess Grameen se font par le biais de prêts bancaires et 30% par le biais de prêts non bancaires et d'autres voies telles que les obligations nationales et les emprunts commerciaux externes.

L'objectif est d'augmenter les emprunts non bancaires à 40% au cours des trois ou quatre prochaines années, a déclaré Kumar.

La société a l'autorisation de lever 15 milliards de roupies par l'émission publique de NCD. En fonction de la réponse à l'émission actuellement proposée, des rendements obligataires et de la demande des investisseurs, la société envisagera d'exploiter à nouveau le marché des émissions publiques.

Afin de s'orienter vers les prêts décrochés, CreditAccess Grameen prévoit également de lancer d'autres produits de prêt et mène déjà des projets pilotes pour les prêts d'or, les prêts pour deux roues et les prêts hypothécaires dans certaines de ses succursales.

Le créancier vise à faire passer son portefeuille non microfinancier à 50-60 milliards de roupies dans les cinq à six prochaines années. Son portefeuille de prêts s'élevait à 138 milliards de roupies à la fin du mois de septembre. (1 $ = 81,4200 roupies indiennes)