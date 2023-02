Credem confirme sa solidité en 2022 et augmente le dividende

(Nouvelles de l'Alliance) - Bénéfice net en hausse sans tenir compte du bénéfice du badwill de l'année précédente, dividende en hausse de 10% et bilan solide. C'est, en résumé, l'objectif de Credito Emiliano Spa pour 2022. La banque a annoncé lundi un dividende de 0,33 euro par action, contre 0,30 euro un an plus tôt.

Le dividende versé est donc de 112,3 millions d'euros, le coupon valant 4,2% de la valorisation actuelle de l'action de la banque.

Le bénéfice net est passé de 352,4 millions d'euros en 2021 à 317 millions d'euros, ce dernier chiffre bénéficiant toutefois de 95,6 millions d'euros compte tenu de la contribution comptable de l'acquisition de la Cassa di Risparmio di Cento.

À la fin du mois de décembre 2022, les intérêts nets et autres produits bancaires s'élevaient à 1,47 milliard d'euros, contre 1,34 milliard d'euros un an plus tôt, soit une hausse de 10 % sur un an. Au sein de l'agrégat, la marge financière est de 662,7 millions d'euros contre 496,3 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 34 %. La marge de service s'élève à 810,2 millions d'euros, contre 840,4 millions d'euros l'année précédente.

Les coûts ont augmenté à 802 millions d'euros, contre 782,6 millions d'euros un an plus tôt, et le ratio coûts/revenus est tombé à 54,5 %, contre 58,5 % en 2021.

Le bénéfice brut d'exploitation passe de 554,1 millions d'euros à 670,9 millions d'euros, le bénéfice d'exploitation augmente de 460,9 millions d'euros à 572,6 millions d'euros et le bénéfice avant impôt passe de 466,2 millions d'euros à 461,6 millions d'euros.

Le ROTE s'est établi à 11,5 pour cent et le ROE à 9,8 pour cent.

Le total des dépôts de la clientèle à la fin de 2022 s'élevait à 87,08 milliards d'euros, contre 90,34 milliards d'euros en 2021. Le financement total s'est élevé à 101,95 milliards d'euros, contre 104,91 milliards d'euros à la fin de décembre 2021. Plus précisément, les dépôts directs de la clientèle ont atteint 36,33 milliards d'euros, contre 34,58 milliards d'euros pour la même période de l'année précédente. Le financement direct total s'est élevé à 39,77 milliards d'euros, contre 37,11 milliards d'euros fin décembre 2021, et le financement de l'assurance s'est établi à 8,26 milliards d'euros, contre 8,67 milliards d'euros en 2021.

Les prêts non performants nets par rapport aux prêts nets s'élèvent à 0,23% contre 0,31% à la fin de 2021, ce qui est nettement inférieur à la moyenne du système de 0,92%. Les prêts non performants bruts s'élevaient à 320,7 millions d'euros et le ratio de couverture était de 75,7 %, contre 74,4 % pour la même période de l'année précédente.

Le ratio CET1 calculé sur Credemholding est de 13,72%, au niveau le plus élevé du système avec une marge de plus d'un milliard d'euros sur les exigences de capital réglementaire ; le ratio CET 1 minimum assigné au groupe pour 2023 est de 7,56%, parmi les plus bas des banques italiennes supervisées par la Banque centrale européenne. Le ratio de capital de première catégorie est de 14,03 % et le ratio de capital total est de 16,65 %.

" Toujours pour 2023, le groupe confirme ses orientations de gestion : un développement commercial supérieur à la moyenne du marché, le maintien de la qualité des crédits, la recherche d'un juste équilibre entre l'efficacité opérationnelle et la poursuite des projets, notamment, sur l'omnicanal et le digital, afin d'être compétitif dans les différents métiers, le renforcement de la gestion de fortune et l'achèvement du projet de renforcement du pôle banque privée, entièrement concentrée au sein de la société du groupe déjà dédiée à cet effet et rebaptisée Credem Euromobiliare Private Banking, la voie de l'intégration d'une approche durable au sein des processus, des risques et des produits, sans préjudice de la solidité du profil de risque et des niveaux de capital", a expliqué la banque.

L'action de Credem a clôturé lundi en hausse de 0,6 pour cent à 7,95 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

