Credem, deuxième émission d'obligations vertes de 400 millions d'euros

(Alliance News) - Credito Emiliano Spa a lancé lundi sa deuxième émission d'obligations vertes, destinée aux investisseurs institutionnels et professionnels, pour un montant de 400 millions d'euros.

L'émission, au format Senior Non Preferred, représente le troisième instrument ESG lancé sur le marché par le groupe depuis le début de l'année 2022.

" L'émission a eu lieu dans le cadre du Green, Social & Sustainability Bonds Framework du Credem, récemment mis à jour début mai 2023, qui permet au groupe d'émettre des obligations destinées au financement et/ou au refinancement d'activités ayant un impact positif en termes de durabilité environnementale et sociale ". En détail, le produit de la nouvelle émission sera alloué au financement et au refinancement d'actifs verts, contribuant à la transition économique du pays et, par conséquent, à la réalisation des objectifs de durabilité que le groupe a fixés dans le cadre de son plan d'affaires", lit-on dans la note de l'entreprise.

L'obligation verte, qui devrait être notée Ba1 par Moody's et BBB- par Fitch, aura une durée de six ans, avec la possibilité d'un remboursement anticipé l'avant-dernière année, afin de maximiser l'efficacité d'un point de vue réglementaire. Le spread final de l'obligation est de 250 points de base au-dessus du taux de référence Mid Swap. Un coupon annuel de 5,625 % devrait être payé.

Credem a clôturé dans le vert lundi, avec une hausse de 0,3 % à 6,98 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

