Credemvita, 100 millions d'euros d'aucap pour la stratégie de développement du groupe

(Alliance News) - Credito Emiliano Spa a annoncé mercredi que le conseil d'administration de Credemvita a décidé d'une augmentation de capital de 100 millions d'euros qui sera entièrement souscrite par Credito Emiliano, qui détient la société à 100 %, afin de soutenir la stratégie de développement de la société et de maintenir des niveaux élevés de solidité.

"Cette stratégie est cohérente avec les investissements importants que le groupe Credem a lancés dans le domaine de la gestion d'actifs au cours des derniers mois, y compris l'adoption du nouveau modèle de conseluence financière et de capital dans les réseaux du groupe", a déclaré la société dans une note.

À la fin du mois de mars, Credemvita a déclaré un revenu de primes de 439 millions d'euros, en hausse de 32 % par rapport à l'année précédente.

Credemvita est la compagnie d'assurance du groupe Credem qui propose des polices d'assurance vie et de retraite. Elle opère dans le secteur de la gestion de patrimoine du groupe, un secteur qui privilégie l'innovation des produits et la rapidité de réponse aux besoins des clients. La société distribue ses polices exclusivement par l'intermédiaire des réseaux de détail et privés du groupe Credem et d'Avvera. Au 31 mars, elle comptait environ 240 000 polices en cours.

L'action Credem se négocie dans le vert (1,9 %) à 6,92 euros par action.

