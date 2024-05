Credito Emiliano SpA (Credem) est une société holding basée en Italie, active dans le secteur bancaire. Elle divise ses activités en quatre segments : Le segment Commercial Banking comprend le segment correspondant de Credito Emiliano, ainsi que les états financiers de Credemleasing, Credemfactor, Banca Euromobiliare, Euromobiliare Asset Management SGR, Credem International Lux, Credem Private Equity SGR, Credemtel, Euromobiliare Fiduciaria et Creacasa ; Le segment Bancassurance est représenté par Credemvita et Credemassicurazioni ; Le segment Finance est représenté par Credito Emiliano, qui comprend la gestion du risque de taux d'intérêt sur le portefeuille bancaire, le portefeuille d'investissement et le portefeuille de négociation et la division Autres comprend Magazzini Generali delle Tagliate, ainsi que tous les départements soutenant les opérations des segments Commercial Banking et Finance. Elle propose des services tels que le leasing, les prêts personnels, les assurances, la gestion d'actifs et les fonds de pension, entre autres.

Secteur Banques