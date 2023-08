Credo Technology Group Holding Ltd. (Credo) est une société holding basée aux îles Caïmans. La société se concentre sur la fourniture de solutions de connectivité sur le marché de l'infrastructure de données. Les produits de Credo sont basés sur ses technologies Serializer/Deserializer (SerDes) et Digital Signal Processor (DSP). Ses familles de produits comprennent des circuits intégrés, des câbles électriques actifs (AEC) et des SerDes Chiplets. Les produits et solutions de Credo comprennent les AEC HiWire, les DSP optiques, les PHY de carte de ligne, les SerDes Chiplets et les SerDes IP. Les HiWire AECs sont des câbles d'interconnexion en cuivre conçus pour un fonctionnement à faible consommation. Credo fournit des DSP optiques PAM4 de 50G à 400G dans une gamme de cas d'utilisation, de vitesses et de largeurs de bande. Les familles de produits Line Card PHY comprennent les produits Black Hawk et Bald Eagle pour les Retimers et Gearboxes. La technologie SerDes permet la transmission de données à des débits élevés tout en minimisant le nombre d'interconnexions nécessaires. La propriété intellectuelle SerDes est conçue pour faciliter l'intégration des couloirs SerDes dans les systèmes sur puce (SoC).