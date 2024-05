Credo Technology Group Holding Ltd est une société holding basée aux îles Caïmans. L'entreprise fournit des solutions à haut débit pour briser les barrières de la bande passante sur chaque connexion câblée du marché de l'infrastructure de données. Elle propose des solutions de connectivité à haut débit qui améliorent l'efficacité énergétique, alors que les débits de données et les exigences correspondantes en matière de largeur de bande augmentent de manière exponentielle sur le marché de l'infrastructure de données. Ses solutions de connectivité sont optimisées pour les applications Ethernet optiques et électriques, y compris les marchés émergents des ports de 100 gigabits par seconde (G), 200G, 400G, 800G et 1,6 térabits par seconde (T). Ses produits sont basés sur les technologies Serializer/Deserializer (SerDes) et Digital Signal Processor (DSP). Ses familles de produits comprennent des circuits intégrés (CI) pour les marchés des cartes optiques et des cartes de ligne, des câbles électriques actifs (AEC) et des puplets SerDes. Les solutions de propriété intellectuelle de la société consistent principalement en l'octroi de licences de propriété intellectuelle SerDes.

