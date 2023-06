Creo Medical Group plc se consacre à la recherche et au développement, ainsi qu'à la fabrication et à la vente de dispositifs et d'instruments médicaux. La société se concentre sur la recherche, le développement et la distribution de dispositifs médicaux électrochirurgicaux dans le domaine de l'endoscopie chirurgicale. Elle possède quatre familles technologiques, à savoir Speedboat, SpydrBlade, MicroBlate et SlypSeal. Speedboat est son produit phare en matière de dispositifs à énergie avancée, avec plus de 1 000 procédures réalisées à l'aide de ce dispositif. La technologie du dispositif Speedboat est une technologie de dispositif avec une lame de dissection chirurgicale bipolaire dans toute forme de chirurgie. En outre, Speedboat intègre la technologie des micro-ondes, ce qui permet un contrôle précis des saignements pendant l'opération. La technologie SpydrBlade de la société optimise la puissance de sa plateforme CROMA, où l'énergie radiofréquence (RF) bipolaire avancée est utilisée pour couper les tissus et l'énergie micro-onde contrôlée avec précision est utilisée pour la coagulation et le scellement des tissus pendant l'intervention chirurgicale.