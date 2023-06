(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Creo Medical Group PLC - Société d'appareils médicaux basée à Chepstow, au Pays de Galles, spécialisée dans l'endoscopie chirurgicale - La demande continue de croître tant pour la technologie de base que pour les appareils d'endothérapie. Elle souligne que la dynamique commerciale continue d'être alimentée par ses événements multinationaux de formation et de mentorat des pionniers. Il s'attend à ce que cette dynamique se poursuive dans d'autres centres hospitaliers du NHS, la formation au programme Pioneer se poursuivant à un rythme soutenu. En outre, Charles Spicer quittera son poste de président au plus tard lors de l'assemblée générale annuelle de 2024.

Globalworth Real Estate Investments Ltd - investisseur dans l'immobilier en Europe centrale et orientale, en particulier en Pologne et en Roumanie - annonce les résultats de l'invitation faite aux détenteurs de ses obligations à 3,0 % d'un montant de 550 millions d'euros à échéance 2025 et de ses obligations à 2,95 % d'un montant de 400 millions d'euros à échéance 2026, de présenter jusqu'à 100 millions d'euros de capital en vue de leur rachat par le biais d'une procédure d'enchères à la hollandaise. La BEI accepte valablement d'acheter 100 millions d'euros de titres 2025. Le prix d'achat des obligations 2025 sera de 83,2 millions d'euros, financé par des liquidités. Déclare "avoir décidé de n'accepter aucune des obligations 2026 présentées".

AVI Global Trust PLC - Investisseur basé à Exeter, en Angleterre, dans des sociétés holdings contrôlées par des familles, des fonds fermés et des opportunités adossées à des actifs - Conclut un accord pour émettre une dette non garantie à taux fixe de 4,5 milliards de yens, soit 24,5 millions de livres sterling, pour une durée de 10 ans. Le taux d'intérêt annuel sur la dette sera de 1,44%.

Mercantile Ports & Logistics Ltd - développeur, propriétaire et opérateur de ports et d'installations logistiques en Inde - rapporte que toutes les résolutions de l'assemblée générale d'aujourd'hui ont été adoptées. En conséquence, la société lèvera un produit brut total de 9 millions de livres sterling par le biais d'un placement, d'une souscription et d'une offre au détail par l'émission d'environ 301,5 millions d'actions. En outre, elle lèvera environ 400 000 GBP grâce à la souscription d'actions à 3 pence chacune par un actionnaire existant. Les recettes serviront à financer le fonds de roulement.

SulNOx Group PLC - Société basée à Londres, spécialisée dans la fourniture de solutions pour la décarbonisation des hydrocarbures liquides - En cours de finalisation d'un accord avec un nouvel investisseur stratégique. Explique que l'investisseur accepterait de souscrire des actions au prix de 9,5 pence chacune. Ajoute que les fonds levés seront utilisés à des fins générales de fonds de roulement. En outre, l'investisseur a rejoint la société dans un rôle de consultant, dans le cadre duquel il est prévu que les options de souscription d'actions nouvelles au prix de 10 pence chacune soient accordées. Les actions ont clôturé à 12 pence mardi.

Goldstone Resources Ltd - Producteur et explorateur d'or axé sur le Ghana - Notifie qu'il ne sera pas en mesure de publier les comptes 2022 avant le 30 juin, comme l'exigent les règles de l'AIM. La raison de ce retard est que l'auditeur actuel, DSG Chartered Accountants, n'est plus en mesure de fournir une opinion d'audit pour une société minière aurifère qui est maintenant en production et cotée sur l'AIM. Cette situation résulte d'une décision stratégique de DSG de ne plus entreprendre de travaux cotés en bourse à l'avenir. Le nouvel auditeur, Moore Stephens Audit & Assurance Ltd, a besoin de plus de temps pour achever le processus d'audit. En conséquence, les actions seront suspendues au plus tard le 30 juin.

