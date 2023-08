Creo Medical Group plc est une entreprise de matériel médical. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de dispositifs électrochirurgicaux peu invasifs, apportant une énergie avancée à l'endoscopie. Elle est engagée dans la recherche, le développement et la distribution de dispositifs médicaux électrochirurgicaux dans le domaine de l'endoscopie chirurgicale. Elle a mis au point le CROMA alimenté par la technologie adaptative à spectre complet Kamaptive, qui permet d'optimiser les capacités chirurgicales et les résultats pour les patients en appliquant les avantages de la technologie chirurgicale laparoscopique avancée à des domaines thérapeutiques où il existe d'importants besoins cliniques non satisfaits. CROMA délivre de l'énergie radiofréquence bipolaire pour une coupe localisée précise et de l'énergie micro-onde focalisée à haute fréquence pour une coagulation et une ablation contrôlées via un port accessoire unique. Cette technologie, associée à sa gamme de dispositifs électrochirurgicaux brevetés, est conçue pour offrir aux cliniciens des solutions cliniques souples, précises et contrôlées.