Creo Medical Group PLC - société de dispositifs médicaux basée à Chepstow, au Pays de Galles, spécialisée dans l'endoscopie chirurgicale - annonce que le dispositif SpeedBoat UltraSlim a été utilisé avec succès aux États-Unis dans le cadre de multiples applications cliniques. SpeedBoat UltraSlim est la troisième marque de sa famille de dispositifs Speedboat, à côté de Speedboat Inject, et offre un certain nombre de caractéristiques différentes, notamment une taille réduite par rapport à Speedboat Inject, précise Creo Medical, ce qui rend le dispositif compatible avec tous les endoscopes dotés d'un canal de travail de 2,8 millimètres ou plus.

Craig Gulliford, directeur général, déclare : "Sachant le potentiel que représente un dispositif compatible avec tous les principaux endoscopes, nous sommes enthousiastes à l'idée de mettre ce dispositif entre les mains des cliniciens afin de leur permettre de traiter leurs patients pour un plus grand nombre d'indications et d'améliorer la vie de ces derniers. Avec une demande significative pour ce produit déjà indiquée par les utilisateurs existants et potentiels du Speedboat, nous allons poursuivre notre mise sur le marché précoce avant le lancement complet sur le marché au début de l'année 2024.

"L'innovation continue de la plateforme Speedboat avec des dispositifs multimodaux plus petits soutient l'évolution continue des procédures mini-invasives qui offrent de meilleurs résultats cliniques et économiques pour la communauté des soins de santé et leurs patients."

Cours actuel de l'action : 34,37 pence, en hausse de 0,8 %.

Variation sur 12 mois : + 6,3

