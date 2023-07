Crescent Point Energy Corp. est une société d'exploration pétrolière et gazière basée au Canada. La société se concentre sur le développement de zones de ressources pétrolières basées à Calgary, en Alberta. Ses propriétés de pétrole brut et de gaz naturel et ses actifs connexes sont situés dans les provinces de la Saskatchewan, de l'Alberta et des États-Unis. Ses zones d'exploitation comprennent la région de Viewfield, dans le sud-est de la Saskatchewan ; la zone de ressources de Shaunavon, située dans le sud-ouest de la Saskatchewan ; les actifs du Dakota du Nord, qui sont principalement situés dans le comté de Williams et axés sur la mise en valeur des formations de Bakken et de Three Forks ; la zone de Flat Lake, qui est une zone de ressources multizone située dans le sud-est de la Saskatchewan et qui est un prolongement de la zone de Three Forks dans le Dakota du Nord, et la zone de Kaybob Duvernay, située au cœur du chenal riche en condensats, dans le centre de l'Alberta. Ses filiales en propriété exclusive comprennent Crescent Point Resources Partnership, Crescent Point Holdings Ltd. et Crescent Point U.S. Holdings Corp.