Exclusif - La société canadienne Crescent Point cherche à vendre certains actifs pétroliers et gaziers -documents

Données financières CAD USD EUR CA 2021 3 015 M 2 362 M 2 064 M Résultat net 2021 2 393 M 1 874 M 1 638 M Dette nette 2021 1 999 M 1 566 M 1 368 M PER 2021 2,02x Rendement 2021 0,56% Capitalisation 4 914 M 3 849 M 3 364 M VE / CA 2021 2,29x VE / CA 2022 1,98x Nbr Employés 735 Flottant - Graphique CRESCENT POINT ENERGY CORP. Tendances analyse technique CRESCENT POINT ENERGY CORP. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Cloture 8,44 CAD Objectif de cours Moyen 10,59 CAD Ecart / Objectif Moyen 25,5% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Craig Bryksa President, Chief Executive Officer & Director Kenneth R. Lamont Chief Financial Officer Barbara Munroe Chairman Rob Fiorentino Vice President-Operations & Technology Ryan Gritzfeldt Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) CRESCENT POINT ENERGY CORP. 25.04% 3 849 CONOCOPHILLIPS 27.28% 119 637 EOG RESOURCES, INC. 28.00% 66 529 CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 27.78% 62 976 PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 25.27% 55 626 CNOOC LIMITED 18.31% 54 452