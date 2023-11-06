* HAMMERHEAD ENERGY INC. CONCLUT UN ACCORD EN VUE DE SON ACQUISITION PAR CRESCENT POINT ENERGY CORP.
* CRESCENT POINT ENERGY CORP. : TRANSACTION PROPOSÉE POUR UNE CONTREPARTIE TOTALE DE 21,00 DOLLARS CANADIENS PAR ACTION DE HAMMERHEAD
* CRESCENT POINT ENERGY CORP. A ACCEPTÉ DE PAYER UNE INDEMNITÉ DE RUPTURE DE 85 MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS À HAMMERHEAD SI L'ACCORD D'ARRANGEMENT EST RÉSILIÉ DANS CERTAINES CIRCONSTANCES.
* CRESCENT POINT : CHAQUE ACTION DE HAMMERHEAD SERA ÉCHANGÉE CONTRE 15,50 DOLLARS CANADIENS EN ESPÈCES ET 5,50 DOLLARS CANADIENS EN VALEUR D'ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ.
* CRESCENT POINT ENERGY CORP - HAMMERHEAD A ÉGALEMENT ACCORDÉ À CRESCENT POINT LE DROIT D'ÉGALER TOUTE PROPOSITION SUPÉRIEURE.
* CRESCENT POINT ENERGY - HAMMERHEAD versera une indemnité de résiliation de 85 millions de dollars canadiens à CO si l'accord d'arrangement est résilié dans certaines circonstances Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :