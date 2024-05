Cresco Labs Inc. est un exploitant intégré de cannabis dans plusieurs États des États-Unis. La société est autorisée à cultiver, fabriquer et vendre au détail des produits de cannabis à usage médical, principalement par l'intermédiaire de Sunnyside, la marque nationale de dispensaire de Cresco Labs, et de magasins de détail tiers. Ses marques familiales comprennent Cresco, High Supply, Good News, Wonder Wellness Co., FloraCal Farms, Remedi et Mindy's. Son portefeuille comprend plus de 400 produits. Les produits de la société sont vendus dans plus de 1 600 dispensaires à travers le pays. La société Cresco propose des variétés cohérentes, disponibles sous diverses formes dans les dispensaires et les magasins de détail de tout le pays. Ses produits High Supply ont été testés en laboratoire et sont disponibles sous forme de chariots et de stylos de vapotage, de fleurs, de pop-corn, de shake, de shorties et de concentrés. Ses produits Remedi constituent une alternative cohérente et fiable aux produits pharmaceutiques traditionnels tels que les opioïdes. Mindy's propose des edibles dosés créés par James Beard. Elle est grossiste en produits de cannabis de marque.

Secteur Produits pharmaceutiques