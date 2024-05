Cresco Ltd. donne des previsions de dividendes pour le deuxieme trimestre et la fin de l'annee fiscale pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025

Cresco Ltd. a communique ses previsions de dividendes pour le deuxieme trimestre et la fin de l'exercice fiscal se terminant le 31 mars 2025. Pour le deuxieme trimestre, la societe prevoit un dividende de 19,00 JPY par action, contre 25,00 JPY par action un an plus tot.



Pour la fin de l'exercice, la societe prevoit un dividende de 19,00 JPY par action, contre 27,00 JPY par action il y a un an. Conformement a la resolution adoptee par le conseil d'administration lors de sa reunion du 10 mai 2024, la societe prevoit de proceder a une division des actions ordinaires a raison de 2 pour 1, avec effet au 1er juillet 2024. Par consequent, le montant presente pour les dividendes par action pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025 (previsions) tient compte de l'impact de la division des actions. Le dividende par action pour l'exercice se cloturant le 31 mars 2025 (prevision), sans tenir compte de la division des actions, serait de 38 JPY par action a la fin du deuxieme trimestre et de 38 JPY par action a la fin de l'exercice, soit un total de 76 JPY par action.