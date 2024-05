Cresco Ltd. fournit des previsions de benefices consolides et non consolides pour le semestre se terminant le 30 septembre 2024 et l'annee se terminant le 31 mars 2025

Cresco Ltd. a communique ses previsions de resultats consolides et non consolides pour le semestre se terminant le 30 septembre 2024 et l'annee se terminant le 31 mars 2025. Pour le semestre se cloturant le 30 septembre 2024, sur une base consolidee, la societe prevoit un chiffre d'affaires net de 27.800 millions JPY, un benefice d'exploitation de 2.440 millions JPY et un benefice attribuable aux proprietaires de la societe mere de 1.610 millions JPY, soit 39,08 JPY par action.



Pour l'exercice complet se cloturant le 31 mars 2025, la societe prevoit, sur une base consolidee, un chiffre d'affaires net de 58.500 millions JPY, un benefice d'exploitation de 5.900 millions JPY et un benefice attribuable aux proprietaires de la societe mere de 4.000 millions JPY, soit 97,09 JPY par action.



Pour le semestre se cloturant le 30 septembre 2024, sur une base non consolidee, la societe prevoit un chiffre d'affaires net de 15.000 millions JPY, un benefice de 1.500 millions JPY ou 36,41 JPY par action.



Pour l'exercice complet se cloturant le 31 mars 2025, sur une base non consolidee, la societe prevoit un chiffre d'affaires net de 31.500 millions JPY, un benefice de 2.960 millions JPY ou 71,85 JPY par action.