Cressanda Solutions Limited est une société basée en Inde, qui fournit des services dans le domaine des technologies de l'information, des médias numériques et des technologies de l'information. Les domaines d'activité de la société sont Technology nXT et Infra nXT. Technology nXT applique des changements dans les processus d'entreprise afin de réduire les délais d'exécution, d'intégrer la simplicité et la normalisation des opérations commerciales, de favoriser l'expertise dans le domaine et d'offrir au client final des solutions d'un bon rapport qualité-prix. L'entreprise a acquis Lucida Technologies, une société technologique basée à Bangalore et spécialisée dans les solutions numériques et analytiques, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Lucida Technologies s'adresse à de nombreux clients situés en Inde, en Malaisie, à Singapour, en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique, dans des domaines et des secteurs d'activité variés. Infra nXT s'enorgueillit de ses projets d'infrastructure et se concentre sur des secteurs verticaux tels que les soins de santé, l'éducation, les moyens de subsistance, les services financiers et les transports, entre autres.

Secteur Services et conseils en informatique