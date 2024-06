(Alliance News) - Bellway PLC a confirmé jeudi avoir fait une proposition de rachat de Crest Nicholson PLC, bien que son confrère constructeur de maisons ait rejeté l'offre.

Bellway a déclaré que selon les termes de l'offre, les investisseurs de Crest Nicholson auraient reçu 0,093 action Bellway pour chaque action Crest Nicholson. L'offre évalue les actions Crest Nicholson à 253,00 pence chacune et les fonds propres de l'entreprise à environ 650 millions de livres sterling. Les actionnaires de Crest Nicholson détiendraient 17 % de l'entreprise élargie.

Bellway a déclaré que le constructeur de maisons basé dans le Surrey, en Angleterre, avait rejeté sa proposition, tout en continuant à croire aux possibilités de croissance qu'offrirait un rapprochement.

"Le conseil d'administration de Bellway estime qu'il existe des arguments stratégiques et financiers convaincants en faveur d'un rapprochement entre Bellway et Crest Nicholson, qui réunirait les forces de chaque entreprise avec des marques complémentaires pour renforcer la position de Bellway en tant que constructeur de maisons leader au Royaume-Uni, tout en permettant aux actionnaires de Crest Nicholson de bénéficier de l'échelle de l'entreprise combinée, d'un profil de risque réduit, d'un endettement moindre et d'une banque de terrains améliorée pour capitaliser sur l'opportunité de croissance structurelle à long terme du marché de l'immobilier au Royaume-Uni. En outre, le conseil d'administration de Bellway estime qu'un regroupement permettrait de dégager d'importantes synergies opérationnelles et de soutenir un rendement durable pour les actionnaires tout au long du cycle", a ajouté le communiqué.

"Il n'y a aucune certitude qu'une offre sera finalement faite".

Les actions de Crest Nicholson ont chuté de 12 %, clôturant à 212,80 pence à Londres jeudi, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 546,7 millions de livres sterling. Bellway a chuté de 2,9 % à 2 718,00 pence, ce qui correspond à une capitalisation boursière de 3,22 milliards de livres sterling.

Jeudi, Crest Nicholson a annoncé une perte avant impôts de 30,9 millions de livres sterling pour les six mois se terminant le 30 avril, contre un bénéfice de 28,4 millions de livres sterling un an plus tôt. Sa perte de base par action était de 9,1 pence, contre 8,2 pence.

Le chiffre d'affaires a diminué de 8,9 %, passant de 282,7 millions de livres sterling à 257,5 millions de livres sterling, le nombre de logements achevés ayant diminué de 12 %, passant de 894 à 788.

