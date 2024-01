(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en légère hausse, suite à des données montrant que le prix moyen d'un logement au Royaume-Uni a augmenté en janvier.

Le prix moyen d'un logement britannique a augmenté d'environ 4 500 livres sterling d'un mois sur l'autre en janvier, selon le site Internet immobilier Rightmove.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises, le constructeur de maisons Crest Nicholson a revu ses perspectives à la baisse. De son côté, PageGroup a annoncé une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'année.

Wall Street est fermée mardi, pour cause de jour férié à l'occasion de la journée Martin Luther King Jr. Elles rouvriront mardi.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,1% à 7 633,50

Hang Seng : en baisse de 0,2 % à 16 211,08

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,9% à 35 901,79

S&P/ASX 200 : clôture en légère baisse à 7 496,30

DJIA : clôture en baisse de 118,04 points, 0,3%, à 37 592,98

S&P 500 : clôture en hausse de 3,59 points, 0,1%, à 4 783,83

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 2,58 points à 14 972,76

EUR : en baisse à 1,0966 USD (1,0971 USD)

GBP : baisse à 1,2756 USD (1,2760 USD)

USD : hausse à 145,25 yens (144,62 yens)

Or : en hausse à 2 056,66 USD l'once (2 053,68 USD)

(Brent : en baisse à 78,31 USD le baril (78,65 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de lundi sont encore à venir :

Début de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos

Journée Martin Luther King Jr aux États-Unis - marchés financiers fermés

08:30 EST Ventes manufacturières au Canada

08:30 EST Ventes en gros au Canada

11:00 CET Production industrielle de la zone euro

11:00 CET Balance commerciale de la zone euro

08:00 CET Indice des prix de gros en Allemagne

10:00 CET Balance commerciale de l'Italie

Le prix moyen d'un logement au Royaume-Uni a augmenté d'environ 4 500 livres sterling d'un mois sur l'autre en janvier, selon un site web consacré à l'immobilier. Dans toute la Grande-Bretagne, le prix moyen d'une propriété mise sur le marché a augmenté de 1,3 %, soit 4 571 livres sterling, en glissement mensuel, pour atteindre 359 748 livres sterling, selon Rightmove. Malgré cette augmentation, les prix moyens demandés restent inférieurs de 0,7 % à ceux de l'année précédente. Rightmove indique que le volume de nouvelles propriétés mises en vente sur le marché est supérieur de 15 % à celui d'il y a un an. La compétitivité des prix pratiqués par les vendeurs reste essentielle, le nombre de nouveaux biens mis sur le marché étant supérieur à l'augmentation de la demande des acheteurs, selon le site web.

Selon un nouveau rapport, les embauches au Royaume-Uni sont tombées à leur plus bas niveau depuis dix ans et devraient s'aggraver dans un contexte de diminution des offres d'emploi. Le cabinet d'expertise comptable et de conseil aux entreprises BDO a déclaré que l'emploi au Royaume-Uni était à son plus bas niveau depuis août 2013 dans son dernier rapport sur l'indice de l'emploi. L'indice a chuté pour le sixième mois consécutif pour atteindre 99,12 points. BDO a indiqué que l'optimisme des chefs d'entreprise avait légèrement augmenté en décembre, le secteur des services ayant connu une forte demande d'embauche.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Panmure relève ITM Power à 'buy' (hold) - objectif de prix 90 pence

RBC relève l'objectif de Melrose Industries à 560 (540) pence - "sector perform" (performance du secteur)

UBS réduit l'objectif de cours de Burberry à 1.099 (1.380) pence - 'sell' (vendre)

ENTREPRISES - FTSE 100

Six personnes ont été arrêtées dans le cadre d'un complot présumé visant à perturber la Bourse de Londres et à causer "d'énormes dommages économiques", après que la police a été informée par un journal. La police métropolitaine a ouvert une enquête après avoir été informée vendredi par le Daily Express. Selon Scotland Yard, des militants du groupe Palestine Action auraient comploté pour "cibler" la Bourse de Londres le matin du 15 janvier, en causant des dommages et en "verrouillant" pour empêcher l'ouverture du bâtiment, a déclaré Scotland Yard. L'Express a rapporté que le complot donnerait le coup d'envoi d'une "semaine de chaos", tandis que le Met a ajouté qu'il y avait une "suggestion selon laquelle il s'agissait d'une partie d'une semaine d'action planifiée".

ENTREPRISES - FTSE 250

PageGroup a déclaré que le bénéfice brut du quatrième trimestre a chuté de 11 % par rapport à l'année précédente, passant de 266,9 millions de livres sterling à 237,3 millions de livres sterling. Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice a chuté de 6,5 %, passant de 1,08 milliard de livres sterling à 1,01 milliard de livres sterling. L'entreprise de recrutement a déclaré que les conditions commerciales en Asie, au Royaume-Uni et aux États-Unis ne se sont pas améliorées, tandis que les conditions commerciales se sont détériorées en Europe. Le directeur général Nicholas Kirk a commenté : "Nous avons réalisé une performance solide dans des conditions de marché difficiles. Malgré la baisse de la marge brute d'une année sur l'autre, nous continuons à enregistrer de bons niveaux d'activité, bien que nous ayons constaté une détérioration du flux de travail au cours du quatrième trimestre. Cependant, ces niveaux d'activité ne se convertissent pas tous en marge brute en raison de la baisse de confiance des candidats et des clients."

Le constructeur de maisons Crest Nicholson a déclaré qu'il avait procédé à un examen complet des coûts associés à son projet Brightwells Yard, Farnham, ainsi qu'à d'autres sites existants. Il a ainsi identifié "d'autres coûts supplémentaires" qui auront un impact sur les résultats. Sur cette base, Crest Nicholson prévoit désormais un bénéfice avant impôt de 41 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 octobre. En novembre, la société avait prévu un bénéfice avant impôts compris entre 45,0 et 50,0 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 octobre, après avoir prévu 50,0 millions de livres sterling en août. Pour l'exercice 2022, la société a déclaré un bénéfice avant impôts de 137,8 millions de livres sterling. En outre, Crest Nicholson prévoit de comptabiliser une charge exceptionnelle de 13 millions de livres sterling concernant une action en justice. Cette réclamation concerne un projet d'appartements de faible hauteur construit par la société et qui a été endommagé par un incendie en 2021. "Le groupe traite cette réclamation avec diligence et efficacité", a ajouté l'entreprise.

Ashmore a déclaré que les actifs sous gestion ont augmenté à 54,0 milliards de dollars au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, contre 51,7 milliards de dollars au cours du trimestre précédent. Le gestionnaire d'investissement axé sur les marchés émergents a déclaré que cela comprenait une performance d'investissement positive de 3,9 milliards d'USD et des sorties nettes de 1,6 milliard d'USD. Le directeur général Mark Coombs a déclaré : "Les marchés émergents ont dégagé de bons rendements et ont surpassé la plupart des indices des pays développés en 2023 grâce à une croissance économique supérieure, à des politiques monétaires efficaces et aux avantages d'un dollar américain plus faible alors que la Fed arrive à la fin de son cycle de resserrement. Ces facteurs, ainsi que des valorisations absolues et relatives attrayantes, soutiendront les prix des actifs des marchés émergents en 2024, entraînant une surperformance et des allocations plus élevées de la part des investisseurs qui sous-pondèrent actuellement de manière significative les marchés émergents."

AUTRES ENTREPRISES

Pollen Street a annoncé que Lucy Tilley rejoindrait la société en tant que prochain directeur financier. Elle succédera à Julian Dale, qui quittera la société après la publication des résultats financiers de 2023. Lucy Tilley rejoint Pollen Street après avoir travaillé pour Mortgage Advice Bureau, où elle était directrice financière depuis 2015 et directrice financière depuis 2019.

----------

