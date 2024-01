Crest Nicholson Holdings plc est un constructeur de logements résidentiels basé au Royaume-Uni et présent dans toute l'Angleterre. La société opère sur l'ensemble du marché, créant des maisons pour la vente privée, des maisons et des propriétés locatives privées. La société compte sept divisions de construction de logements : sud-ouest, sud, Chiltern, Midlands, East Anglia, est et Yorkshire. Toutes les divisions sont engagées dans des développements résidentiels à usage mixte au Royaume-Uni. Les services de l'entreprise comprennent le déblocage des dépôts, l'accès à la propriété, les premières maisons, le déménagement en douceur, l'échange partiel, l'augmentation des dépôts, l'actualisation des prêts hypothécaires et les droits de timbre. La société exploite également une division dédiée aux partenariats et aux terrains stratégiques, qui apporte son expertise dans la collaboration avec ses partenaires clés et la gestion de l'acquisition de terrains stratégiques.

Secteur Construction de logements