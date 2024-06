Crest Nicholson Holdings plc est un constructeur de logements résidentiels basé au Royaume-Uni. La société compte sept divisions de construction de logements : Southwest, South, Chiltern, Midlands, Eastern et Yorkshire. La division a deux fonctions principales : établir des relations stratégiques avec les fournisseurs agréés et le secteur locatif privé afin de permettre la livraison de logements Crest Nicholson dans le cadre de différents modes d'occupation. La seconde fonction est d'acquérir, de sécuriser et de faire progresser les terrains stratégiques à travers les étapes clés de la planification. La société gère également une division dédiée aux partenariats et aux terrains stratégiques qui apporte son expertise dans la collaboration avec ses partenaires clés et la gestion de l'acquisition de terrains stratégiques. Les filiales de la société comprennent Bath Riverside Estate Management Company Limited, Bath Riverside Liberty Management Company Limited, Brightwells Residential 1 Company Limited, Building 7 Harbourside Management Company Limited, Clevedon Developments Limited, entre autres.

Secteur Construction de logements