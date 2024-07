(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a succombé à un démarrage décevant à Wall Street, abandonnant les gains réalisés après les élections britanniques, bien que le FTSE 250 ait clôturé en forte hausse.

À New York, les actions ont ouvert en demi-teinte après la publication d'un rapport sur l'emploi américain plus solide que prévu, bien que le rythme des embauches ait ralenti par rapport au mois précédent.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 37,33 points, soit 0,5 %, à 8 203,93. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 176,31 points, soit 0,9 %, à 20 786,65, tandis que l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 4,97 points, soit 0,7 %, à 774,39.

Sur la semaine, le FTSE 100 a progressé de 0,5 %, le FTSE 250 de 2,5 % et l'AIM de 1,3 %.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,5% vendredi à 815,61, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 1,0% à 18 107,65, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,2% à 17 030,40.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en baisse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,1 %.

À New York, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,1 % à l'heure de la clôture des marchés européens. Le S&P 500 était en hausse de 0,2 %, tandis que le Nasdaq Composite progressait de 0,6 %.

À Londres, ce sont les valeurs les plus vulnérables aux fluctuations de l'économie mondiale qui ont connu des difficultés, mais celles qui sont davantage exposées au Royaume-Uni, comme les constructeurs de maisons, ont brillé.

Le prêteur HSBC, axé sur l'Asie, a chuté de 2,6 %, tandis que l'assureur Prudential a reculé de 1,6 %. Le mineur Rio Tinto et la major pétrolière Shell ont également chuté, de 1,9 % et 1,3 % respectivement.

En revanche, les constructeurs de maisons Vistry et Barratt ont tous deux progressé de 3,4 %. L'agent immobilier Savills a grimpé de 7,5 %, tandis que la société d'infrastructure Kier s'est envolée de 6,8 %. Les entreprises de services publics United Utilities et Severn Trent ont également progressé, de 3,5 % et 3,1 %.

Le nouveau Premier ministre britannique, Keir Starmer, a promis de rétablir la confiance dans la politique et de redonner espoir à la nation après la victoire écrasante des travaillistes aux élections législatives.

Dans son premier discours à Downing Street, M. Starmer a déclaré que les Britanniques avaient voté "résolument pour le changement".

M. Starmer a déclaré que le pays pouvait "aller de l'avant ensemble", le parti travailliste ayant pris le pouvoir après 14 ans de gouvernement conservateur.

Il a déclaré : "Aujourd'hui, notre pays a voté de manière décisive pour le changement" : "Notre pays a voté de manière décisive pour le changement, pour le renouveau national et pour un retour de la politique au service public.

Le cabinet de M. Starmer commence à prendre forme. Rachel Reeves a été confirmée en tant que première femme chancelière de Grande-Bretagne, Angela Rayner est vice-première ministre et a conservé la mission de nivellement, de logement et de communautés, et Yvette Cooper est ministre de l'intérieur.

David Lammy a été nommé ministre des affaires étrangères, mettant ainsi un terme aux spéculations sur la possibilité qu'il obtienne le poste qu'il occupait dans l'opposition.

La livre était cotée à 1,2806 USD vendredi en fin d'après-midi à Londres, en hausse par rapport à 1,2765 USD à l'heure de la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro s'est établi à 1,0828 USD, en hausse par rapport à 1,0812 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 160,70 yens, en baisse par rapport à 161,16 yens.

Les chiffres de l'emploi non agricole aux Etats-Unis ont été plus élevés que prévu le mois dernier.

L'économie américaine a créé 206 000 emplois en juin, en baisse par rapport aux 272 000 emplois créés en mai, mais dépassant le consensus de 190 000 établi par FXStreet.

"La croissance de l'emploi se ralentit, en particulier dans le secteur privé, et le taux de chômage est désormais supérieur à 4 %, ce qui contribue à maintenir les salaires sous contrôle. Avec l'inflation qui semble également mieux se comporter, les chances d'une réduction des taux d'intérêt en septembre de la part de la Réserve fédérale continuent de s'accroître", ont commenté les analystes d'ING.

Le pétrole Brent était coté à 87,85 USD le baril vendredi après-midi à Londres, en hausse par rapport aux 87,44 USD de jeudi. L'or était coté à 2 385,01 USD l'once, en hausse par rapport aux 2 358,90 USD.

De retour à Londres, Crest Nicholson a augmenté de 2,2%. Il a suscité un nouvel intérêt pour les transactions un mois après avoir rejeté une offre possible de la part du constructeur de maisons rival Bellway.

Répondant aux spéculations des médias, la société basée dans le Surrey a déclaré avoir reçu des propositions préliminaires et indicatives non sollicitées de la part d'Avant Homes concernant une éventuelle combinaison de toutes les actions.

Avant est un constructeur de logements abordables axé sur les Midlands, le nord de l'Angleterre et l'Écosse et soutenu par la société d'investissement américaine Elliott Advisors.

Crest a déclaré que la proposition la plus récente consistait en une acquisition de la totalité des actions d'Avant par Crest Nicholson en contrepartie de l'émission d'actions Crest Nicholson en faveur d'Avant.

Crest Nicholson conserverait sa cotation sur le marché principal de la Bourse de Londres.

La proposition aurait permis à Avant de détenir 30 % du groupe élargi.

"Aucune des propositions d'Avant n'impliquait une éventuelle offre de rachat de Crest Nicholson par Avant", a déclaré la société dans un communiqué.

PipeHawk a chuté de 75 % après avoir déclaré qu'en raison d'une "forte pression financière", elle prenait des mesures pour placer sa filiale QM Systems sous administration judiciaire.

Fin mars, lors de la publication de ses résultats semestriels, PipeHawk a déclaré que QM rencontrait un certain nombre de difficultés. Elle espérait toutefois recevoir "deux commandes importantes".

Vendredi, cependant, PipeHawk a déclaré que les commandes "ne se concrétiseront pas".

Le calendrier économique de lundi comprend une lecture de la balance commerciale allemande à 0700 BST.

Le calendrier des entreprises britanniques comprend les résultats annuels de la société de services juridiques et professionnels Knights Group Holdings. Le fournisseur de logements pour étudiants Unite Group publiera un communiqué de presse.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.