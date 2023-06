Crest Nicholson : bénéfice et revenu en baisse pour un premier semestre "difficile

(Alliance News) - Crest Nicholson Holdings PLC a déclaré jeudi que son chiffre d'affaires et son bénéfice avant impôts avaient tous deux baissé, bien qu'il s'attende à un second semestre plus fort.

Le constructeur de maisons basé dans le Surrey a enregistré un bénéfice avant impôts de 28,4 millions de livres sterling pour le semestre clos le 30 avril, contre une perte de 52,2 millions de livres sterling à la même période l'année dernière.

Le bénéfice avant impôt ajusté de Crest Nicholson est tombé à 20,9 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 52,5 millions de livres sterling l'année précédente. Cette baisse est due à un crédit exceptionnel net de 7,5 millions de livres sterling lié aux matériaux combustibles.

Cette charge exceptionnelle est liée à la loi gouvernementale Build Safety Act 2022, qui fait suite à la catastrophe de la tour Grenfell. La loi a été introduite le 28 avril de l'année dernière et a abordé la question des revêtements dangereusement inflammables, en veillant à ce que les constructeurs d'habitations règlent les problèmes de sécurité incendie critiques pour la vie.

La société déclare qu'elle s'attend à ce que son bénéfice avant impôt ajusté pour l'ensemble de l'année soit conforme au consensus de 73,7 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires a baissé à 282,7 millions de livres sterling, contre 364,3 millions de livres sterling l'année précédente, et le nombre de logements achevés a baissé de 18 %, à 894 contre 1 096 l'année précédente. La société a déclaré que cela reflétait l'incertitude économique et la baisse de confiance dans le marché du logement.

La moyenne des points de vente de la société était de 48 contre 58 à la même époque l'année dernière, et les ventes par semaine de points de vente étaient de 0,54, en baisse par rapport à 0,72. Crest Nicholson a expliqué que la conjoncture favorable des deux dernières années avait épuisé les portefeuilles de terrains des constructeurs de logements, ce qui avait entraîné une réduction des points de vente. Cela a entraîné une diminution de l'appétit pour le risque en ce qui concerne l'acquisition de nouveaux terrains.

Crest Nicholson a déclaré que les ventes à terme au 2 juin étaient de 2 354 unités, en baisse par rapport aux 2 891 unités à la même période l'année dernière. La valeur des ventes à terme à ce stade est de 597,4 millions de livres sterling, contre 814,9 millions de livres sterling l'année dernière. La société a déclaré qu'environ 85 % des recettes de l'exercice 2023 sont couvertes.

"Le marché du logement connaît sans aucun doute une demande plus faible que l'année précédente. Alors que nous émergeons des effets restrictifs de la pandémie, les personnes qui déménagent recherchent plus d'espace et sont encouragées par la réduction temporaire du droit de timbre", a expliqué le directeur général Peter Truscott.

Crest Nicholson a déclaré un dividende intérimaire de 5,5 pence par action, inchangé par rapport à la même période de l'année dernière, et a déclaré que le dividende total pour l'exercice financier devrait être conforme à celui de l'année dernière, à savoir 17,0 pence par action.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'environnement commercial du second semestre soit plus stable, que l'inflation commence à reculer et que la croissance économique soit revue à la hausse.

"Nous avons traversé avec succès un premier semestre difficile et continuons à jeter les bases d'une croissance future", a déclaré le directeur général, M. Truscott.

"Nous disposons désormais d'une réserve de terrains pour réaliser nos ambitions de croissance à moyen terme, y compris notre expansion dans de nouvelles zones géographiques.

Les actions de Crest Nicholson étaient en baisse de 6,2 % à 234,00 pence à Londres jeudi.

