(Alliance News) - Les marchés boursiers londoniens sont stables ce lundi, avec peu de données économiques ou de mises à jour d'entreprises pour raviver l'appétit pour le risque.

Il y a eu quelques mauvaises nouvelles pour le marché immobilier britannique, les données de Rightmove indiquant la plus forte baisse mensuelle des prix de l'immobilier depuis 2018 en août. En outre, le constructeur de logements Crest Nicholson, coté au FTSE 250, a averti que le bénéfice annuel serait inférieur à ses prévisions précédentes, décrivant comment l'inflation élevée et les taux hypothécaires élevés dissuadent les candidats à l'accession à la propriété.

Dans les autres nouvelles concernant les entreprises, Redx Pharma a déclaré avoir obtenu la désignation de médicament orphelin pour le zelasudil aux États-Unis. Ferro-Alloy Resources a déclaré qu'elle avait subi de nouveaux retards qui risquaient d'affecter ses résultats du troisième trimestre, mais qu'elle s'attendait à une amélioration de ses résultats annuels par rapport à ceux de l'année précédente.

La semaine commence tranquillement sur le plan économique. Les investisseurs se concentreront sur le symposium de Jackson Hole plus tard dans la semaine, où le président de la Réserve fédérale Jerome Powell devrait s'exprimer vendredi.

"Lorsque Powell s'est exprimé l'année dernière, il a clairement indiqué que les ménages américains allaient encore souffrir et que cela ne dissuaderait pas la banque centrale d'agir pour réduire l'inflation, même si cela signifiait faire grimper le chômage. Il est peu probable que son ton cette semaine soit aussi hawkish, bien qu'il soit également réticent à déclarer la victoire de l'inflation", a déclaré Michael Hewson de CMC Markets.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,2 point à 7 262,63

Hang Seng : en baisse de 1,8 % à 17 632,53

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,4% à 31 565,64

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,5% à 7 115,50

DJIA : clôture en hausse de 25,83 points, 0,1%, à 34 500,66

S&P 500 : clôture peu modifiée à 4 369,71

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,2% à 13 290,78

EUR : en hausse à 1,0883 USD (1,0876 USD)

GBP : stable à 1,2737 USD (1,2736 USD)

USD : en hausse à 145,39 JPY (145,20 JPY)

Or : baisse à 1 889,52 USD l'once (1 892,45 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 85,38 USD le baril (84,21 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de lundi sont encore à venir :

États-Unis Jeffrey Schmid devient président de la Banque fédérale de réserve de Kansas City

Les prix des logements au Royaume-Uni ont baissé au rythme le plus rapide pour le mois d'août depuis 2018, tandis qu'en glissement annuel, ils ont baissé pour la première fois depuis avant la pandémie, selon les chiffres de Rightmove. Les derniers résultats du portail immobilier montrent que les prix des maisons ont baissé de 1,9 % en glissement mensuel pour atteindre 364 895 livres sterling en août. Il s'agit de la plus forte baisse des prix en août depuis 2018. Les prix avaient baissé de 0,2 % en juillet par rapport à juin. Les acheteurs potentiels étaient "préoccupés par les vacances, l'inflation et le taux de base le plus élevé depuis 2008", a déclaré Rightmove. Au début du mois d'août, la Banque d'Angleterre a relevé son taux d'escompte de 25 points de base pour le porter à 5,25 %. Sur une base annuelle, les prix ont baissé de 0,1 % en août, ce qui représente la première baisse des prix des logements en glissement annuel depuis 2019.

Les prix à la production allemands ont baissé plus que prévu en juillet, selon les données officielles. Destatis a déclaré que les prix ont diminué de 1,1% sur une base mensuelle le mois dernier, par rapport à la baisse de 0,3% en juin. Le consensus du marché cité par FXStreet s'attendait à une baisse de 0,2% pour le mois de juillet. Sur une base annuelle, les prix ont chuté de 6,0 % en juillet, après avoir augmenté de 0,1 % en juillet. Les prévisions du marché tablaient sur une baisse de 5,1%. Destatis a expliqué que cette baisse était en grande partie due à un effet de base, les prix à la production ayant grimpé en flèche à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine. "La principale raison de la baisse des prix à la production en glissement annuel est la diminution des prix de l'énergie, mais aussi des prix des biens intermédiaires. Les prix des biens de consommation et d'équipement n'ont pas augmenté aussi fortement qu'au cours des mois précédents".

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

Jefferies relève l'objectif de cours de HSBC à 1 000 (930) pence - 'buy' (acheter)

Jefferies réduit l'objectif de cours de Spirax-Sarco Engineering à 8 805 (9 145) pence - 'underperform' (sous-performance)

ENTREPRISES - FTSE 250

Crest Nicholson a réduit ses prévisions de bénéfices annuels, citant la détérioration des conditions commerciales sur le marché du logement cet été. Il s'attend maintenant à ce que le bénéfice avant impôt ajusté ne soit que de 50 millions de livres sterling pour l'exercice financier se terminant le 31 octobre. En juin, elle avait déclaré qu'elle s'attendait à un résultat conforme au consensus de 73,7 millions de livres sterling. "Dans un contexte d'inflation toujours élevée et de hausse des taux d'intérêt, les conditions commerciales du marché du logement se sont détériorées au cours de l'été de cette année. Bien que les prix soient restés stables sur un marché où l'offre est limitée et où il y a peu de vendeurs en difficulté, l'incertitude économique dissuade les candidats à l'accession à la propriété", a expliqué l'agence. Compte tenu de la toile de fond du marché, le constructeur de maisons a déclaré qu'il négociait "plusieurs" contrats en gros à des "conditions commerciales appropriées" avec des partenaires existants, dans l'espoir de soutenir les livraisons en volume dans les années à venir. Outre les conditions commerciales difficiles, il a enregistré des coûts supplémentaires d'environ 4 millions de livres sterling au cours du second semestre à Brightwells Yard à Farnham. Toutefois, Crest a déclaré qu'elle restait déterminée à maintenir son dividende annuel au même niveau que l'année précédente, à savoir 17,0 pence, comme annoncé en juin.

Direct Line Insurance a approché un cadre d'Aviva, une société plus importante, pour en faire son prochain directeur général, a rapporté Sky News samedi en fin de journée. L'assureur automobile et habitation basé à Bromley, en Angleterre, a proposé à Adam Winslow de prendre la direction de l'entreprise. M. Winslow est actuellement PDG d'Aviva UK & Ireland General Insurance, après avoir rejoint l'assureur londonien en janvier 2021 en tant que PDG de l'international. Citant des "sources du secteur de l'assurance", Sky News a déclaré qu'il n'était pas encore clair si M. Winslow accepterait le poste. Penny James a démissionné soudainement de son poste de PDG de Direct Line en janvier, après que Direct Line a déclaré qu'elle ne paierait pas de dividende final pour 2022 en raison d'une forte augmentation des sinistres liés aux conditions météorologiques qui l'ont amenée à enregistrer une perte sur la souscription. Le directeur commercial Jonathan Greenwood a été nommé directeur général par intérim.

AUTRES ENTREPRISES

Ferro-Alloy Resources a averti qu'elle avait subi de nouveaux retards imprévus de la part de ses fournisseurs et des transports, ce qui a affecté la production au cours des deux premiers mois du troisième trimestre. Le producteur et développeur de vanadium axé sur le Kazakhstan a déclaré qu'il s'attendait à ce que les retards d'approvisionnement en concentrés et la faiblesse persistante des prix du vanadium aient un "impact important" sur ses résultats financiers du troisième trimestre. "La société estime que la production et les résultats financiers de 2023 devraient être nettement supérieurs à ceux obtenus en 2022, malgré les problèmes d'approvisionnement en concentrés rencontrés à ce jour", a ajouté la société. Sa principale activité pour le reste de l'année consistera à achever l'étude de faisabilité de Balasausqandiq. Elle s'attend à ce que cette étude soit terminée d'ici la fin de l'année, mais a averti que d'éventuels retards pourraient prolonger la livraison jusqu'au premier trimestre de 2024.

Redx Pharma a déclaré que son médicament, le zelasudil, avait reçu la désignation de médicament orphelin de la Food & Drug Administration américaine pour le traitement potentiel de la fibrose pulmonaire idiopathique. "Cette désignation offre à Redx diverses incitations commerciales et de développement, y compris l'exclusivité du marché, afin de répondre à ce besoin non satisfait pour les patients souffrant de fibrose pulmonaire idiopathique", a expliqué l'entreprise pharmaceutique. Le zelasudil fait actuellement l'objet d'une étude clinique de phase 2a pour la FPI, et les données de base sont attendues pour le premier trimestre 2024.

