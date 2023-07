Crestchem Limited est une société basée en Inde. Elle fabrique, commercialise et exporte des produits dérivés du nouveau domaine des ingrédients nutraceutiques, qui émergent des domaines chimiques, alimentaires et pharmaceutiques conventionnels. Elle est principalement impliquée dans la fabrication de produits chimiques nutritionnels. La société se concentre sur la fabrication et la commercialisation de trois types de groupes de produits dans le domaine de la chimie nutritionnelle, tels que les triglycérides à chaîne moyenne (TCM), les produits sans lactose et les poudres hydrosolubles à base d'huiles et de graisses. Les produits sans lactose comprennent le lait écrémé en poudre sans lactose (LFSMP), séché par atomisation ; les formules de nutrition complète et équilibrée (basées sur le concept sans lactose). Ses huiles et graisses en poudre comprennent des huiles et graisses hydrosolubles en poudre séchées par atomisation, telles que la poudre d'huile de tournesol à haute teneur en huile, la poudre d'huile de palme, la poudre d'huile de coco, la poudre d'huile aromatique sur base laitière, et la poudre de crème laitière.

Secteur Transformation des aliments