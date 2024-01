Crestview Exploration Inc. est une société d'exploration basée au Canada. La société se concentre sur l'exploration et le développement de son portefeuille de propriétés aurifères et argentifères situées dans les districts miniers prolifiques du Nevada. Ses actifs comprennent Rock Creek, Divide Mine, Castile Mountain, Cimarron, Falcon. Les propriétés Rock Creek, Divide, Falcon et Castile Mountain de la société sont situées dans les montagnes Tuscarora du nord du comté d'Elko, au Nevada. La propriété de Rock Creek consiste en 74 concessions minières filoniennes non brevetées. La propriété Divide consiste en 19 concessions minières filoniennes non brevetées autour de la mine historique Divide. Ses propriétés Tuscarora totalisent six titres miniers filoniens brevetés et 198 titres miniers filoniens non brevetés et comprennent des zones de production locale et d'exploration moderne limitée. Son projet Cimarron est situé dans les montagnes San Antonio du comté de Nye, au Nevada, et comprend environ 31 titres miniers filoniens non brevetés, y compris le contrôle de six titres productifs associés à la mine San Antonio.

Secteur Or