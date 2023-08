Crestwood Equity Partners LP est une société holding et une société en commandite principale (MLP). La société développe, acquiert, possède ou contrôle, et exploite des actifs et des opérations payants dans le secteur de l'énergie intermédiaire. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : collecte et traitement au nord, collecte et traitement au sud, et stockage et logistique. Les activités de collecte et de traitement au nord fournissent des services de collecte, de compression, de traitement et d'élimination du gaz naturel, du pétrole brut et de l'eau produite aux producteurs du bassin de Williston et du bassin de la Powder River. Les activités de collecte et de traitement au sud fournissent des services de collecte, de compression, de traitement et de transformation du gaz naturel, ainsi que des services de collecte et d'élimination de l'eau produite aux producteurs des bassins de Marcellus, de Barnett et du Delaware. Les activités de stockage et de logistique fournissent des services de stockage, de terminal, de commercialisation et de transport de LGN, de pétrole brut et de gaz naturel aux producteurs, aux raffineurs, aux négociants, aux services publics et à d'autres clients.