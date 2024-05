Cresud SACIF y A est une société basée en Argentine, principalement active dans le secteur des télécommunications. Par l'intermédiaire de ses filiales, elle opère dans deux secteurs : L'activité agricole et l'activité d'investissement et de propriétés urbaines, qui se divise en : Centre d'opérations en Argentine et Centre d'opérations en Israël. Le secteur agricole se concentre sur l'acquisition, le développement et l'exploitation de propriétés agricoles. Elle est impliquée dans des activités agricoles, l'élevage de bétail, la location de terres à des tiers et la prestation de services d'agence et agro-industriels, y compris une usine de conditionnement de viande. Operations Center Argentina est engagée dans le développement, l'acquisition et l'exploitation de centres commerciaux, de bureaux et d'hôtels, entre autres, en Argentine, et possède des investissements sélectifs en dehors de l'Argentine. Le centre d'opérations d'Israël comprend des activités immobilières en Israël et à l'étranger, la gestion de la chaîne de supermarchés et des services de télécommunications, tant au niveau local, ainsi que des activités dans le domaine des assurances, des pensions et des fonds de prévoyance, entre autres.

Secteur Pêche et agriculture