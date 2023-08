Crew Energy Inc. est une société canadienne d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, au Canada. La société mène ses activités dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien, principalement dans la province de la Colombie-Britannique. Ses activités se concentrent principalement dans la région de Montney, dans le nord-est de la Colombie-Britannique (NEBC). Ses actifs dans la région de Montney comprennent Septimus / West Septimus, Tower, Groundbirch, et Oak/Flatrock. Ses activités comprennent la production de gaz naturel riche en liquides et de pétrole léger à partir de la formation de siltstone de Montney. Elle détient une base foncière d'environ 264 000 acres nets, dont environ 225 000 acres nets non exploités dans le Montney avec du condensat, du pétrole léger, du gaz naturel riche en liquides et du gaz sec. L'actif Lloydminster de la société est situé dans la région frontalière entre la Saskatchewan et l'Alberta, près de la ville de Lloydminster, en Saskatchewan. La production de la région est composée de pétrole lourd de 12 à 14 degrés de l'American Petroleum Institute (API).