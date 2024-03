Le courtier britannique en matières premières Marex Group a fait état d'une hausse de 75 % de son chiffre d'affaires annuel dans une déclaration déposée mardi, trois mois après avoir déposé une demande confidentielle d'introduction en bourse aux États-Unis.

La société basée à Londres a déclaré que le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 est passé à 1,24 milliard de dollars, contre 711 millions de dollars un an plus tôt.

Le bénéfice après impôt de Marex pour la même période a bondi à 141 millions de dollars, soit 1,09 $ par action, contre 98,2 millions de dollars, soit 80 cents par action, un an plus tôt.

Le courtier, soutenu par la société de capital-investissement JRJ, tente une nouvelle introduction en bourse après l'échec de sa tentative de cotation à Londres en 2021. Il a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse à New York en décembre de l'année dernière.

La cotation de la société est un nouveau coup dur pour les marchés financiers londoniens, qui ont connu l'année dernière une série de défections très médiatisées de la part de sociétés nationales ou locales cotées à New York, à la recherche de liquidités plus importantes et de valorisations plus élevées, y compris la société de matériaux de construction CRH.

Marex, qui opère à travers l'Europe et les Amériques avec une présence croissante au Moyen-Orient et dans les régions APAC, a augmenté le nombre de ses clients actifs à plus de 4 000 en 2023, contre près de 1 800 en 2018. Elle emploie environ 2 000 personnes dans plus de 35 bureaux mondiaux au 31 décembre 2023.

Barclays, Goldman Sachs, Jefferies et Keefe, Bruyette & Woods sont les souscripteurs de l'offre. (Reportage de Mehnaz Yasmin à Bengaluru ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri)