(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir à la baisse ce mardi, avant les données des Etats-Unis, et après que les ventes au détail au Royaume-Uni n'aient augmenté que légèrement en mai.

Dans les nouvelles économiques, les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté de 0,7 % par rapport à l'année précédente le mois dernier, selon le moniteur des ventes au détail BRC-KPMG, se balançant d'une baisse annuelle de 4,0 % en avril.

Pendant ce temps, dans les nouvelles d'entreprise, British American Tobacco a déclaré qu'il est sur la bonne voie pour délivrer des prévisions pour l'exercice 2024 d'une croissance à faible chiffre du chiffre d'affaires et du bénéfice d'exploitation ajusté.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 0,3 % à 8 245,30

Hang Seng : en hausse de 0,5 % à 18 492,03

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,3 % à 38 793,82

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,3% à 7 737,10

DJIA : clôture en baisse de 115,29 points, 0,3%, à 38 571,03

S&P 500 : clôture en hausse de 5,89 points, 0,1%, à 5 283,40

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 93,65 points, 0,6%, à 16 828,67

EUR : en hausse à 1,0905 USD (1,0883 USD)

GBP : hausse à 1,2802 USD (1,2788 USD)

USD : baisse à 156,12 JPY (156,16 JPY)

Or : en hausse à 2 348,70 USD l'once (2 341,60 USD)

(Brent : en baisse à 77,50 USD le baril (78,22 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de mardi sont encore à venir :

09:20 CEST zone euro Edouard Fernandez-Bollo, membre du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne, s'exprime

11:00 CEST zone euro Claudia Buch, présidente du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne, prend la parole

09:55 CEST Allemagne chômage

01:01 IST Irlande PMI manufacturier AIB

11:30 SAST Afrique du Sud PIB

09:00 CEST Espagne chômage

08:30 CEST Suisse IPC

00:01 BST Royaume-Uni British Retail Consortium retail sales monitor

08:55 EDT US Indice Redbook

10:00 EDT Enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre aux États-Unis

10:00 EDT Ventes totales de véhicules aux Etats-Unis

Le parti conservateur a annoncé lundi son intention de fixer de nouveaux plafonds annuels pour les visas de travail et les visas familiaux afin de réduire l'immigration, après que l'opposition a présenté ses plans sur ce sujet clé des élections. Le plan présenté par le Premier ministre Rishi Sunak, qui devrait être battu par le travailliste Keir Starmer lors des élections de juillet, impliquerait un nouveau plafond sur le nombre de visas qui serait fixé par le parlement chaque année. Au cours du week-end, M. Starmer a exposé les projets du parti travailliste visant à réduire l'immigration régulière en interdisant aux "mauvais patrons" qui enfreignent le droit du travail de faire venir des travailleurs étrangers dans le pays, et en exigeant des employeurs qu'ils donnent la priorité à la formation des Britanniques. Le plafond annuel, qui sera progressivement abaissé chaque année pour réduire le nombre de migrants, ne concernera pas les étudiants étrangers et les travailleurs saisonniers. Plus de 300 000 visas de travail ont été accordés au cours de l'année se terminant en mars 2024, soit plus du double du nombre de visas accordés en 2019, selon les statistiques officielles.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont légèrement augmenté en mai, mais cette hausse est entièrement due aux ventes de produits alimentaires, car les ventes de produits non alimentaires sont restées en baisse, selon les chiffres d'un groupe industriel publiés mardi. Le mois dernier, les ventes au détail britanniques ont augmenté de 0,7 % par rapport à l'année précédente, selon l'enquête BRC-KPMG sur les ventes au détail, après une baisse annuelle de 4,0 % en avril. L'augmentation de mai est supérieure à la moyenne de croissance annuelle sur trois mois de 0,3 %, mais inférieure à la moyenne sur 12 mois de 2,0 %. En mai 2023, les ventes avaient augmenté de 3,9% en rythme annuel. Les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 3,6% au cours des trois mois précédant mai par rapport à l'année précédente, en dessous de la croissance annuelle moyenne sur 12 mois de 6,4%. Les ventes de produits non alimentaires ont diminué de 2,4 % au cours de la même période, ce qui constitue une aggravation par rapport à la baisse annuelle moyenne de 1,7 % enregistrée au cours des 12 derniers mois. La baisse des ventes de produits non alimentaires le mois dernier est due à la faiblesse du commerce de détail, alors que les ventes en ligne ont augmenté.

Le parti au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi, le Bharatiya Janata Party, est en première position avec 39,3 %, avec un quart des votes comptés dans les élections indiennes, selon les données de la commission électorale nationale publiées mardi. Le BJP et ses alliés de la coalition sont en tête dans au moins 281 sièges, selon les chiffres de la commission, soit plus que les 272 nécessaires pour obtenir une majorité parlementaire à la chambre basse.

Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions à quatre entités et à un individu iraniens en raison de leur association avec des drones de fabrication iranienne fournis à la Russie, a annoncé lundi le département d'État américain. Washington a déclaré que les entités sanctionnées étaient liées au "développement, à la fabrication et à la prolifération de drones, que le régime iranien fournit à la Russie et à ses mandataires et partenaires militants pour prolonger le conflit et déstabiliser la région". Les sanctions ont été émises "en même temps que l'Union européenne imposait des sanctions à l'encontre de personnes et d'entités impliquées dans l'industrie iranienne des drones", a déclaré Matthew Miller, porte-parole du département d'État.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Berenberg relève Future à 'achat' (hold) - objectif de prix 1.310 (850) pence

Berenberg fait passer Gamma Communications à 'buy' - objectif de cours 1.980 pence

ENTREPRISES - FTSE 100

British American Tobacco a déclaré qu'il était en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'exercice 2024, à savoir une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires et du bénéfice d'exploitation ajusté, les résultats du premier semestre étant conformes aux attentes. L'entreprise continue de croire que sa performance annuelle sera pondérée par le second semestre, avec une accélération due à la mise en œuvre progressive de l'innovation dans les nouvelles catégories, et les avantages de l'investissement du premier semestre dans les actions commerciales américaines et les mouvements de stocks des grossistes qui en découlent. L'entreprise a également pris note des "pressions macroéconomiques persistantes", en particulier sur le marché américain, et de "l'absence persistante d'application efficace de la loi contre le segment croissant du vapotage illicite". BAT s'attend donc à ce que le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation ajusté du premier semestre soient en baisse de quelques chiffres sur une base organique et à taux de change constant.

ENTREPRISES - FTSE 250

Vistry Group a conclu un accord avec Blackstone Real Estate et Regis Group pour l'acquisition d'un portefeuille de maisons neuves d'une valeur brute d'environ 580 millions de livres sterling. Le portefeuille sera géré par Leaf Living, un fournisseur de logements locatifs privés, qui est soutenu par des fonds gérés par Blackstone et Regis. Le portefeuille, qui se concentre dans le sud-est de l'Angleterre, compte environ 1 750 logements répartis dans 36 lotissements Vistry.

LondonMetric a enregistré un bénéfice avant impôts de 120 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mars, contre une perte avant impôts de 507,5 millions de livres sterling l'année précédente. Les revenus locatifs se sont élevés à 175,3 millions de livres sterling, soit une augmentation de 22 % par rapport aux 144,1 millions de livres sterling. La société a déclaré un dividende de 3,00 pence par action pour le quatrième trimestre, soit une hausse de 15 % par rapport à 2,60 pence. Le directeur général, Andrew Jones, a déclaré : "Nos résultats financiers reflètent à nouveau notre orientation sectorielle, la solidité de notre portefeuille et l'efficacité avec laquelle il est géré. La croissance substantielle de nos bénéfices nous a permis d'augmenter à nouveau notre dividende couvert de 7,4 % et nous permet d'envisager avec confiance une augmentation de 19 % de notre dividende au premier trimestre de l'exercice 2025. Ce sera notre dixième année de progression du dividende ; une performance qui nous permet d'être qualifiés de "dividend achiever".

AUTRES ENTREPRISES

SigmaRoc a conclu un accord d'achat d'actions pour acquérir les activités polonaises de CRH dans le secteur de la chaux pour un montant différé de 100 millions d'euros. L'achat de la cible de l'opération 3 est subordonné à l'autorisation de l'office polonais de la concurrence. La cible polonaise, CRH's Ovetill Investments, comprend la production de chaux et de farine de calcaire de CRH, le réseau de distribution associé et les actifs en Pologne.

Mission Group étudie une offre de rachat potentielle révisée du fournisseur de services de technologie et de publicité numérique Brave Bison Group, qui évalue Mission à environ 35,2 pence par action, contre une offre précédente attribuant aux actions de la société une valeur d'environ 29,04 pence, que Mission avait rejetée. L'offre révisée de Brave a été annoncée fin mai. Mission, propriétaire d'un groupe d'agences de marketing et de communication numériques, déclare qu'il n'y a aucune certitude qu'une offre sera faite.

