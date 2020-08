CRH : Credit Suisse remonte son objectif de cours

19/08/2020 | 14:40

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 38 à 41 euros sur CRH, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées de 21% pour 2020, de 9% pour 2021 et de 3% pour 2022.



'Ceci reflète nos hypothèses régionales mises à jour et des dépenses d'intérêts plus faibles', explique le broker, qui relève ses estimations d'EBITDA pour les exercices 2020 à 2022 du groupe irlandais de matériaux de construction de 11%, 5% et 2% respectivement.



