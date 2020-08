CRH : Oddo BHF reste à 'achat', remonte sa cible

21/08/2020 | 09:47

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur CRH avec un objectif de cours porté de 34 à 36 euros, au lendemain de la publication d'un EBITDA semestriel de 1,6 milliard de dollars, en hausse de 2% à périmètre et changes constants et 31% au-dessus du consensus.



Le bureau d'études souligne notamment que l'EBITDA du premier semestre a été porté par la branche américaine et que 'CRH a donné des perspectives prudentes mais optimistes pour le troisième trimestre sans pour autant donner de guidance sur 2020'.



Oddo BHF recale son modèle financier 2020 : son EBITDA est relevé de 16% en 2020 et ressort désormais à 3.833 millions d'euros pour une baisse de seulement 9% au second semestre (-25% au quatrième trimestre).



