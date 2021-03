CRH : Jefferies reste à achat, relève son objectif de cours

Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur CRH avec un objectif de cours relevé de 40,1 à 45,8 euros, au lendemain de la publication de résultats meilleurs que prévu, de la part du fournisseur irlandais de matériaux de construction.



Il souligne une hausse du BPA amplifiée par l'effet de levier opérationnel et les rachat d'actions, et pense que 'la possibilité de rachats d'actions supplémentaires et de fusions-acquisitions tout au long de l'année offrira du potentiel supplémentaire'.



'Avec une valorisation à 8,7 fois l'EBITDA attendu pour 2021, nous considérons que CRH offre un mélange de valeur et de dynamique qu'il sera difficile d'ignorer', ajoute le broker dans sa note de recherche.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.