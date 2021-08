CRH : prises de profits malgré des recommandations

CRH marque le pas à Londres (-1%) au lendemain d'un bond de près de 4% consécutif à ses semestriels, et ce malgré des recommandations positives d'UBS ('achat') et Oddo BHF ('surperformance') avec des objectifs de cours rehaussés ce matin.



'L'EBITDA du premier semestre a battu de 5% les attentes sur une reprise européenne plus forte', souligne UBS, ajoutant que 'les perspectives du second semestre sont positives', mais que 'certains facteurs comme la météorologie freinent la croissance'.



De son côté, Oddo BHF juge que le groupe de matériaux de construction 'semble bien positionné pour 2021-22 dans la perspective d'un plan de relance infrastructure aux Etats-Unis, son premier marché' et considère que 'la valorisation 2022 ne parait pas excessive'.



