CRH : Credit Suisse à surperformance avant les semestriels

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 50 euros sur CRH, à l'approche de la publication des résultats semestriels du groupe irlandais de matériaux de construction, prévue le 25 août.



En données comparables, le broker prévoit des croissances de 7% des ventes et de 5% de l'EBITDA, reflétant une 'tarification constructive qui continue de soutenir la croissance du chiffre d'affaires avec une compensation partielle de l'inflation galopante des coûts'.



Il pense que les bénéfices resteront résilients à court terme et se redresseront à moyen terme, soutenus par la relance des infrastructures et le faible parc de logements résidentiels, le modèle opérationnel de solutions intégrées de CRH et sa stratégie de croissance externe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.