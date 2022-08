CRH : Credit Suisse reste à surperformance

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 50 euros sur CRH, au lendemain d'une publication semestrielle solide, marquée par une progression de l'EBITDA supérieure aux attentes et une confiance affichée pour ses objectifs annuels.



'Après le premier semestre et en incluant l'acquisition de Barrett dans nos estimations, nous relevons nos estimations d'EBITDA des activités poursuivies 2022-2024 de 3% en moyenne et de BPA de 5% en moyenne', indique le broker.



'En 2023 et au-delà, nous voyons un contexte de marché constructif pour CRH, soutenu par les dépenses d'infrastructures publiques en Amérique du Nord et en Europe', poursuit-il, pointant aussi les résultats produits par son modèle de solutions.



