CRH : Credit Suisse reste à surperformance, réduit sa cible

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur CRH, mais abaisse son objectif de cours de 50 à 48 euros, reflétant des estimations en baisse et une nouvelle parité euro-dollar utilisée dans sa valorisation lors du transfert des comptes vers le cours de l'action.



Le broker précise réduire ses estimations d'EBITDA et de BPA sur la période 2022-24 pour le groupe irlandais de matériaux de construction, de 2% et 3% en moyenne, en raison des vents contraires en termes de changes et de la hausse des charges d'intérêts.



Néanmoins, il 'envisage 2023 et au-delà avec confiance, soutenu par une augmentation significative du financement des infrastructures, en particulier en Amérique du Nord grâce à la loi sur l'infrastructure et l'emploi de 1.200 milliards de dollars'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.