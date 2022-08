CRH : dans le vert avec des propos de broker

CRH avance encore de près de 1% à Londres, au lendemain d'une publication semestrielle qui fait réagir positivement UBS et Credit Suisse, les deux brokers restant respectivement à 'achat' et à 'surperformance' sur le titre du fournisseur de matériaux de construction.



S'il abaisse son objectif de cours de 4425 à 4200 pence, UBS voit le groupe irlandais 'sortir du lot', mettant en avant 'un mix plus résilient (Etats-Unis, infrastructures) et une valorisation basse' qui le laissent acheteur sur le dossier.



'En 2023 et au-delà, nous voyons un contexte de marché constructif pour CRH, soutenu par les dépenses d'infrastructures publiques en Amérique du Nord et en Europe', indique de son côté Credit Suisse, qui maintient son objectif de cours de 50 euros.



