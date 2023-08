(Alliance News) - CRH PLC a fait état jeudi d'une performance "robuste" au premier semestre, dépassant les prévisions, grâce aux acquisitions de l'année précédente et à une bonne demande sous-jacente sur les principaux marchés d'utilisation finale.

Au cours des six mois se terminant le 30 juin, l'entreprise de matériaux de construction a déclaré un bénéfice avant impôts des activités poursuivies de 1,51 milliard de dollars, en hausse de 26% par rapport à 1,20 milliard de dollars l'année précédente.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a augmenté de 14 % en glissement annuel pour atteindre 2,5 milliards USD, contre 2,2 milliards USD l'année précédente. Ce chiffre est supérieur aux estimations de JPMorgan et de Davy Research, qui étaient respectivement de 2,43 milliards et de 2,3 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 16,14 milliards de dollars, soit une hausse de 7,6 % par rapport aux 15,0 milliards de dollars de l'année précédente et une prévision de JPMorgan de 15,90 milliards de dollars.

"Je suis heureux d'annoncer une solide performance au premier semestre, reflétant la poursuite de notre stratégie différenciée, de nouveaux progrès commerciaux dans toutes nos activités et de bonnes contributions des acquisitions. La solidité de notre bilan et l'attention constante que nous portons à l'allocation disciplinée des capitaux nous permettront d'investir dans la croissance future et les opportunités de création de valeur pour notre entreprise", a déclaré le directeur général Albert Manifold.

En ce qui concerne le reste de l'année, CRH a déclaré que ses activités en Amérique du Nord devraient être soutenues par une demande robuste en matière d'infrastructures ainsi que par une bonne activité dans les principaux segments non résidentiels. Par ailleurs, ses activités en Europe devraient bénéficier d'une solide demande d'infrastructures, d'une bonne activité non résidentielle et d'une dynamique positive en matière de prix.

Par conséquent, en supposant que les conditions météorologiques soient normales jusqu'à la fin de l'année, CRH s'attend à un Ebitda annuel d'environ 6,2 milliards de dollars. Cela représenterait une croissance de 11 % par rapport aux 5,6 milliards de dollars de l'année précédente.

La CRH a déclaré un dividende intérimaire de 0,25 USD par action, en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente.

En juin, les actionnaires de CRH ont approuvé le projet de la société de passer à une cotation primaire aux États-Unis, qu'elle avait annoncé pour la première fois en mars. Le changement devrait prendre effet le 25 septembre ou aux alentours de cette date et CRH ne fera plus partie de l'indice FTSE 100 de Londres. Son siège social restera à Dublin.

"Nous pensons qu'une cotation primaire aux États-Unis offrira davantage d'opportunités commerciales, opérationnelles et d'acquisition pour notre entreprise, accélérant encore notre stratégie réussie de solutions intégrées et offrant des niveaux encore plus élevés de rentabilité, de rendement et de liquidités pour nos actionnaires", a déclaré CRH jeudi.

Les actions de CRH étaient en baisse de 2,7 % à 4 395,00 pence vers midi jeudi à Londres.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.