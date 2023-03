Le FTSE 100 en hausse grâce à l'éclat de CRH et à la faiblesse de la livre sterling

(Alliance News) - Les actions à Londres étaient largement, mais timidement, en hausse à la clôture jeudi, le FTSE 100 étant stimulé par une forte performance de l'entreprise de matériaux de construction CRH et une livre plus faible.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 29,11 points, soit 0,4 %, à 7 944,04 jeudi. Le FTSE 250 a terminé en baisse de 18,95 points, soit 0,1%, à 19 851,65. L'AIM All-Share a clôturé en hausse de 0,75 point, soit 0,1%, à 861,29.

Le Cboe UK 100 a clôturé en hausse de 0,4% à 795,08, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,1% à 17 403,22 et le Cboe Small Companies a clôturé en hausse de 0,3% à 13 922,34.

La livre était cotée à 1,1949 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en baisse par rapport à 1,1994 USD à la clôture mercredi.

La livre sterling s'est affaiblie alors que le dollar s'est renforcé sur fond d'attentes accrues concernant les taux d'intérêt américains.

Selon l'outil FedWatch du CME, il y a actuellement 31 % de chances que la banque centrale américaine augmente le taux des fonds fédéraux de 50 points de base ce mois-ci. Il y a un mois, les marchés pensaient qu'il y avait 0 % de chances que cela se produise, selon l'outil.

Chris Turner chez ING a expliqué que des taux plus élevés "augmenteraient clairement les vents contraires pour les actifs à risque", ce qui serait "haussier pour le dollar".

L'euro s'établissait à 1,0606 USD à la clôture des marchés boursiers européens jeudi, en baisse par rapport à 1,0663 USD mercredi à la même heure. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 136,75 JPY, en hausse par rapport à 136,15 JPY.

Les données de jeudi sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont soutenu les attentes de la Réserve fédérale en matière de hausse à long terme.

Le nombre de demandes initiales d'aide au chômage aux États-Unis a diminué la semaine dernière, dans un autre signe de la vigueur du marché du travail.

Selon la dernière lecture du Département américain du travail, les demandes initiales de chômage pour la semaine se terminant le 25 février, samedi dernier, se sont élevées à 190 000. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 192 000 non révisés de la semaine précédente et inférieur aux attentes citées par FXStreet d'une hausse à 195 000.

Les analystes d'Oxford Economics ont déclaré : "Les données sur les demandes d'allocations chômage continuent de raconter la même histoire : Le marché du travail est trop tendu pour aider la Fed dans ses efforts pour réduire l'inflation et les données laissent la Fed sur la voie d'une augmentation des taux d'intérêt lors des trois prochaines réunions."

Les actions à New York étaient largement en baisse à la clôture de la bourse de Londres, avec le Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,3 %, l'indice S&P 500 en baisse de 0,2 % et le Nasdaq Composite en baisse de 0,5 %.

Dans l'indice FTSE 100, CRH a bondi de 8,5 % pour terminer en tête des valeurs vedettes après avoir annoncé qu'il allait transférer sa principale cotation aux États-Unis et non plus à Londres.

"Nous sommes arrivés à la conclusion qu'une cotation primaire aux États-Unis offrirait des opportunités commerciales, opérationnelles et d'acquisition accrues pour CRH", a déclaré la société, ajoutant que ce transfert accélérerait sa stratégie de solutions intégrées et fournirait une "rentabilité, des rendements et des liquidités" plus élevés aux actionnaires.

La nouvelle a été associée à une série de résultats annuels solides.

L'entreprise de matériaux de construction a déclaré que le chiffre d'affaires a grimpé de 12 % pour atteindre 32,72 milliards USD en 2022, contre 29,21 milliards USD en 2021, battant ainsi l'estimation de Jefferies de 32,12 milliards USD. Le bénéfice avant impôts a augmenté de 12%, passant de 3,10 milliards USD à 3,47 milliards USD.

Pendant ce temps, Beazley a baissé de 5,1 % pour se retrouver au bas de l'indice FTSE 100.

L'assureur a déclaré que ses performances de souscription étaient conformes aux attentes et que les primes avaient également augmenté, bien que les pertes d'investissement aient entraîné une baisse du bénéfice.

Le bénéfice avant impôts de Beazley a chuté de 48%, passant de 369,2 millions USD à 191,0 millions USD. Une perte sur placements de 179,7 millions USD, contre un gain de 116,4 millions USD, est en grande partie à l'origine de la baisse du bénéfice.

Ses performances de souscription se sont toutefois améliorées. Son ratio combiné s'est établi à 89 %, ce qui est mieux que les 93 % atteints en 2021.

Pour 2023, Beazley s'attend à nouveau à un ratio combiné dans les "80 % élevés". Elle s'attend à une croissance des primes brutes souscrites "de l'ordre de 10 %" et à une augmentation des primes nettes "de l'ordre de 20 %".

Au sein du FTSE 250, Hunting a plongé de 8,5 % jeudi, malgré l'annonce de son passage à un bénéfice d'exploitation en 2022.

Le fournisseur de services pour l'industrie pétrolière et gazière a affiché un chiffre d'affaires de 725,8 millions USD pour 2022, soit une hausse de 39 % par rapport aux 521,6 millions USD de l'année précédente, son carnet de commandes s'étant multiplié pour passer de 211,5 millions USD à 473 millions USD.

Hunting est également passée d'une perte de 79,7 millions USD à un bénéfice d'exploitation de 2,0 millions USD, alors qu'elle a augmenté son dividende final de 13% à 4,5 cents, contre 4,0 pence un an auparavant.

National Express a grimpé de 9,8 % après avoir annoncé une hausse de son chiffre d'affaires pour 2022, mais une perte accrue due à une charge de dépréciation du goodwill de sa filiale ALSA basée à Madrid.

Le prestataire de services de transport public a déclaré que son chiffre d'affaires annuel avait augmenté de 29 % en glissement annuel, passant de 2,17 milliards de GBP à 2,81 milliards de GBP, mais que sa perte avant impôts s'était creusée, passant de 84,9 millions de GBP à 209,9 millions de GBP.

Entre-temps, le bénéfice avant impôts sous-jacent a bondi à 145,9 millions de GBP, contre 39,7 millions de GBP.

Ailleurs à Londres, Saga a chuté de 4,2% car l'opérateur de voyages pour les plus de 50 ans a déclaré avoir mis fin aux discussions avec l'australien Open Insurance Technologies concernant une vente potentielle d'Acromas Insurance, le souscripteur des activités d'assurance plus larges de Saga.

Dans les actions européennes jeudi, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,7%, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,2%.

L'inflation a diminué moins que prévu dans la zone euro le mois dernier, tandis que l'inflation de base a augmenté de manière inattendue.

Selon Eurostat, l'inflation harmonisée de la zone euro a légèrement baissé à 8,5 % en février, contre 8,6 % en janvier. Ce chiffre est supérieur aux attentes, le consensus du marché cité par FXStreet étant de 8,2 %.

Sur une base mensuelle, les prix harmonisés ont augmenté de 0,8 % en février, faisant plus que renverser une baisse de 0,2 % le mois précédent.

L'inflation de base - qui exclut l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac - a augmenté à 5,6 % en rythme annuel, contre 5,3 % en janvier. Ce résultat est supérieur au consensus du marché qui prévoyait qu'elle resterait inchangée à 5,3 %.

L'économiste principal de Deutsche Bank Research, Peter Sidorov, a déclaré : "Le problème de l'inflation élevée en Europe ne montre encore aucun signe d'apaisement. Avec une inflation sous-jacente et une inflation alimentaire toujours élevées, et aucun signe d'affaiblissement du marché du travail tendu, il est peu probable que la BCE mette fin à son cycle de hausse des taux de sitôt."

Le pétrole Brent était coté à 84,84 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, contre 83,78 USD mercredi soir. L'or était coté à 1 837,58 USD l'once, en légère baisse par rapport à 1 838,50 USD.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de vendredi, il y a les résultats annuels de l'éditeur d'éducation Pearson et du portail immobilier en ligne Rightmove.

Dans le calendrier économique, il y a un grand nombre de lectures de PMI de services, avec des impressions de l'UE, des États-Unis et du Royaume-Uni.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.