Les actionnaires de CRH approuvent le transfert de la cotation primaire de Londres à New York

Les actionnaires de CRH ont approuvé jeudi un plan visant à transférer de Londres à New York la première cotation boursière de la société de matériaux de construction, le PDG Albert Manifold prévoyant des "avantages significatifs" de ce changement.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire, plus de 95 % des actionnaires ont soutenu la décision de la société basée à Dublin.

CRH est le plus grand fournisseur de matériaux de construction aux États-Unis et y a réalisé environ 75 % de ses bénéfices de base l'année dernière.

Le PDG Albert Manifold a déclaré que cette décision aiderait CRH à bénéficier des grands programmes de dépenses du gouvernement américain et à obtenir des avantages fiscaux lors de futures fusions et acquisitions, ce qui l'aiderait à atteindre un "vecteur de croissance plus élevé".

"Nous voyons des avantages significatifs à nous représenter comme une entreprise véritablement américaine", a déclaré M. Manifold aux journalistes à l'issue de la réunion.

"Cela nous met enfin sur un pied d'égalité avec nos concurrents dans un marché très concurrentiel.

Il y a plus de dix ans, la société a transféré sa cotation principale de Dublin à Londres et va maintenant se retirer complètement de la cotation de Dublin.

Dans le cadre du déménagement à New York, les actions de la société passeront d'une cotation premium à une cotation standard sur le LSE.

L'attrait de la Grande-Bretagne en tant que centre financier mondial a perdu de son lustre, car des entreprises, telles que le concepteur britannique de puces ARM, ont cherché à se faire coter dans des centres rivaux tels que New York et après que le pays a été largement coupé de l'Union européenne par le Brexit.

La société biopharmaceutique britannique OKYO Pharma a annoncé en avril son intention d'abandonner sa cotation à Londres et de transférer ses actions à New York, tandis que les actionnaires de la société de paris Flutter Entertainment ont soutenu les plans d'une cotation supplémentaire aux États-Unis. (Reportage de Graham Fahy ; rédaction de Conor Humphries ; édition de David Goodman et Jason Neely)